El Senado aprobó la reforma electoral y la suspensión de las PASO para 2027 La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, tras más de cinco horas de debate. El proyecto impulsado por el oficialismo deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó por 43 votos el proyecto de reforma electoral, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y aprobar una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones, solo se establecerá que dos días antes los candidatos no podrán hacer candidatos.

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DEBATE

El senador por Tierra del Fuego del bloque de La Libertad Avanza Agustín Coto, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el primero en intervenir y dio un pantallazo de las reformas que implican el proyecto de reforma electoral.

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“El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos. El primero incorpora la filiación digital como herramienta nueva, es decir por medios electrónicos. Convive con el método de la paleta tradicional para afiliarse a un partido. No podrán ser candidatos quienes tiene condena por delito doloso firme en segunda instancia, lo que se conoce como Ficha Limpia”, remarcó.

En la boleta única “se incluye un casillero para poder votar lista única”, detalló sobre otra de las novedades de la iniciativa.

Desde el peronismo, el senador pampeano Daniel Bensusán dijo que el Gobierno quería la reforma electoral solo para “eliminar las PASO y como no pudo la suspende” y dijo que Milei no quería internas porque tenía “miedo que se le meta adentro del partido o la alianza un candidata o candidato y le gane la elección”.

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Advirtió que si la LLA logra sancionar la suspensión las PASO el peronismo “va a tener cientos de candidatos a Presidente”.

Por su parte, la senadora chubutense, Edith Terenzi, ratificó su apoyo a la suspensión de las PASO pero dijo que “tdebemos tener un compromiso y una responsabilidad de analizar las leyes a partir de su trazabilidad” y advirtió que “nos queda pendiente hablar realmente de una reforma electoral integral”.

El radical Maximiliano Abad aseguró que apoyará la suspension de las PASO porque “es un pedido de los gobernadores del radicalismo y destacó la inclusión de Ficha Limpia que “es una bandera histórico de mi partido”

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“”Estoy absolutamente convencido de que esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas”, agregó..

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo que este proyecto es “un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei”.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguró que “las PASO nacieron prometiendo competencia y de las cuatro elecciones generales el justicialismo en tres no participó contra nadie y en la ultima fue casi un stand up, Eran unas paso inventadas”.

“Yo si tuviese que tomar una decisión en este momento, no sería solamente suspender, sería eliminar y cambiar hacia un sistema que sean abiertas, donde uno pueda tener a toda la sociedad que quiera participar en esa coalición o en ese partido y que pueda inscribirse y votar y que sean en una fecha distinta en la que hacen otras coaliciones u otros partido”, agregó.

Poroteo

La Libertad Avanza-que preside Patricia Bullrich- cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para obtener la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.

En ese escenario, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por diez legisladores, podría acompañar en su totalidad la suspensión de las PASO, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Los senadores radicales que respaldarían la propuesta son los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

Por su parte, el PRO aportaría los votos de Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se suma la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.

También acompañarían los senadores de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, además de la neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

En rechazo a la reforma se ubicó el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores. La misma postura mantienen los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

A ese sector se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.