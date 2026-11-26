El juez Rafecas citó a uno de los máximos referentes del Opus Dei, en una causa por trata de personas La investigación apunta a un presunto sistema de explotación laboral de mujeres que habría funcionado durante al menos cuatro décadas en Argentina. La causa involucra a 43 presuntas víctimas.

El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria al sacerdote argentino Mariano Fazio, uno de los principales dirigentes del Opus Dei y primero en la línea sucesoria para conducir la organización a nivel mundial. La medida se enmarca en una investigación por presunta trata de personas y explotación laboral de mujeres en Argentina, que involucra a 43 posibles víctimas.

Según detalla Infobae, Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, avanzó con los pedidos de indagatoria que había formulado en 2024 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

La investigación busca determinar la responsabilidad de integrantes de la conducción del Opus Dei en un presunto sistema de explotación laboral de mujeres de bajos recursos, que habría funcionado durante al menos cuatro décadas en el país.

La decisión judicial se conoció después de que distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaran escritos amicus curiae para advertir sobre el riesgo de prescripción de la causa.

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De acuerdo con un documento judicial de 17 páginas, Rafecas profundizó las medidas de prueba sobre el único caso que no se encuentra prescripto entre los 43 investigados. Se trata del expediente correspondiente a una mujer identificada con las iniciales M.I.E., cuyos hechos denunciados fueron encuadrados por el magistrado en los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.

La denuncia se presentó el 12 de septiembre de 2022, y en 2024 los fiscales sostuvieron que al menos 44 mujeres, captadas en su mayoría de niñas o adolescentes en situación de pobreza, habían sido destinadas como numerarias auxiliares a tareas domésticas en centros del Opus Dei, en Argentina y en el extranjero, entre 1972 y 2015. Según la Fiscalía, habrían sido aisladas, vigiladas y privadas de formación y de derechos básicos, y la trata se imputaba en cuatro de esos casos.

La resolución también dejó fuera de las citaciones a dos antiguos responsables del Opus Dei: Carlos Nannei y Patricio Olmos, quienes habían sido señalados por los fiscales de Protex, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, junto con el fiscal federal Eduardo Taiano.

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Ambos se desempeñaron como vicarios regionales de la organización, pero sus funciones finalizaron hace más de 12 años. Por ese motivo, los hechos que se les atribuyen quedaron alcanzados por los plazos de prescripción, según la información difundida.

Por otra parte, todavía resta definir si Rafecas hará lugar al pedido presentado por la defensa de las presuntas víctimas para que también sea citado a indagatoria Fernando Ocáriz, actual máxima autoridad del Opus Dei.

La citación de Fazio representa un avance procesal en la investigación, aunque no implica una declaración de culpabilidad. El expediente continúa centrado en determinar las eventuales responsabilidades penales por los hechos denunciados.