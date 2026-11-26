Diputados convirtió en ley la reforma del Banco Central con 141 votos afirmativos La Cámara baja aprobó los cambios introducidos por el Senado y convirtió en ley la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto recibió 141 votos a favor y 99 abstenciones.

La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al convalidar las modificaciones realizadas en el Senado.

La aprobación se realizó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de diputados de la oposición, que se inclinaron por esa opción y no por el rechazo para no dar lugar a la posibilidad de que el oficialismo pueda insistir con la redacción original que había obtenido media sanción el 26 de agosto pasado.

El presidente Javier Milei había fijado esta reforma como de máxima prioridad para su gestión: el objetivo central es reducir la misión del organismo a la preservación del valor de la moneda, consagrando el principio de emisión cero, y a la vez blindar la independencia frente a eventuales intentos de gobiernos de turno de signo político alternativo de distorsionar las funciones de la autoridad monetaria.

Pese a las negociaciones entabladas por La Libertad Avanza con aliados para volver al texto original, que establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central (de forma tal de blindar a la autoridad monetaria ante un eventual cambio de signo político y de rumbo económico), esta alternativa no prosperó.

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Finalmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto en la sesión del pasado 24 de septiembre, fijando una mayoría absoluta para remover funcionarios del Banco Central y además se atribuyó la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tener voz y voto en la integración del organismo monetario.

Oradores

Al fundamentar el no aocmpañamiento a la iniciativa, la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada le recordó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que su tío Carlos Menem, cuando era presidente en 1992 vetó una modificación de la Carta Orgánica que “era muy parecida a la reforma que trae este Gobierno” libertario.

“En la década de los noventa, el menemismo no quiso que el Banco Central tomara deuda externa con privados porque eso comprometia el rol del Banco Central como defensor de los depósitos”, sostuvo la legisladora kirchnerista.

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Además, la economista adviritó que en la reforma de la Carta Orgánica impulsada por el Gobierno “se pueden usar las reservas como garantía para endeudar al Banco Central y eso pone en riesgo a los argentinos”.

A su turno, Diógenes González (UCR), confirmó su apoyo a la iniciativa al sostener que “es importante tener un Banco Central independiente”.

“Nos ajustamos a lo que entendemos que debe ser, que es cuidar el valor de la moneda. Cuidarnos de la inflación es la manera de cuidar a los sectores populares. Hubiéramos preferido que esta Cámara insistiera con lo votado con la mayoría de dos tercios. Este no es el mejor proyecto, pero sí el posible”, completó el radical correntino.

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Mercedes Llano (La Libertad Avanza) señaló que “un presidente con las convicciones de Javier Milei quizás no necesite de una ley que le impida disponer discrecionalmente de los recursos del Banco Central”.

“Pero no podemos confiar en que quienes lo sucedan tengan la misma convicción. Allí reside la grandeza institucional de esta iniciativa: transformar una convicción personal en una obligación institucional permanente”, destacó la mendocina.

Por su parte, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) expresó su rechazo “tanto al proyecto original como a esta modificación que viene del Senado, que sostiene los fundamentos centrales”.

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“No se plantea una independencia del Banco Central. La única independencia que quieren garantizar es de las necesidades del pueblo trabajador, de la educación, los jubilados y la salud pública. Buscan blindar al capital financiero”, afirmó el diputado.

Además, advirtió que “este proyecto tiene un elemento gravísimo: las reservas del BCRA pueden ser utilizadas como garantía para el endeudamiento externo”.

“Lo pueden hacer como hicieron con el oro, que todavía no sabemos dónde está”, acotó.

Del Caño también apuntó contra el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien acusó de “siempre estar del lado del capital financiero” y recordó el conflicto de interés en el que estaba personalmente involucrado cuando era funcionario de Mauricio Macri.

Finalmente, Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda) coincidió en que con esta reforma “se profundiza la orientación de que el Banco Central esté disponible para el gran capital financiero y no para las necesidades sociales”.

Detalles del proyecto

Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de “emisión cero”.

De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro.

Para el presidente Javier Milei, la emisión monetaria es lesiva a los fines de este objetivo de preservación del valor de la moneda.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

A través del proyecto, quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

La idea de Milei es blindar la entidad y ponerla a salvo de eventuales distorsiones en caso de que cambie el signo político del Gobierno.

Según el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede “volver a prender la maquinita” y generar inflación.