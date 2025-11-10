Alberto Fernández, la interna peronista y su lista de presidenciables 2027 El gobernador bonaerense Axel Kicillof, su exministro de Economía Sergio Massa y el exgobernador de Chaco Jorge Capitanich son algunos de los dirigentes peronistas que el expresidente considera que pueden pelear el sillón de Rivadavia en dos años.

De poco, el expresidente Alberto Fernández vuelve a la escena pública. A dos semanas de la derrota electoral en las elecciones de medio término, el exmandatario habló sobre los conflictos internos dentro del peronismo y aventuró dos “presidenciables”.

En su paso por Dominbord, el programa de streaming que encabeza Tomás Rebord los domingos por la noche en Blender, Alberto compartió su visión sobre el futuro del peronismo y mencionó a varios dirigentes que, a su criterio, podrían competir por el Ejecutivo nacional 2027.

“Creo que Axel (Kicillof) fue un buen gobernador y sigue siéndolo. Es un tipo muy inteligente y muy preparado”, destacó el exjefe de Estado, aunque advirtió que el mandatario provincial enfrenta “una situación de adversidad muy grande”. “El Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal”, sostuvo y cuestionó: “Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”.

También habló de exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa, a quien describió como “una de las personas que mejor conoce el Estado nacional”. En ese sentido, también sumó al exgobernador de Chaco Jorge Capitanich, de quien ponderó que “acaba de hacer una elección extraordinaria”. El exministro de Justicia Martín Soria y a su hermana, María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro, fueron otros dos nombres en su lista de cuadros con potencial, al igual que sus exfuncionarios Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, a quienes definió como “impresionantes” y dijo que “serían extraordinarios presidentes”.

Por otro lado, el expresidente defendió su gestión y consideró que la mala imagen que ahora tiene es, en buena medida, por el propio fuego amigo. “Es difícil que los aciertos se vean cuando dentro de la propia fuerza se insiste en negarlos”, planteó.

En cuanto a la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, Fernández negó de manera terminante haber ejercido violencia contra su expareja. Además, señaló que entre las decenas de hojas de chats entre Yáñez y María Cantero que existen “solo hay una donde se habla de eso, nunca antes ni después”.