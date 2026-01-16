Los controles de tránsito realizados durante la primera quincena de 2026 arrojaron cifras preocupantes: casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva en las rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos de la Argentina.
Según datos confirmados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a la Agencia Noticias Argentinas, en los primeros 15 días del año se fiscalizaron 231.962 vehículos a través de 2.913 operativos desplegados en 39 puntos estratégicos del país. Como resultado de estos procedimientos, se labraron un total de 5.085 actas de infracción.
El dato más alarmante para las autoridades recae en los 966 casos de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. Entre los registros más altos detectados, se destacó un caso en Güemes, Salta, donde el test arrojó más de 3 g/l (superando el límite de medición del alcoholímetro).
Otros casos de graduación alcohólica extrema se registraron en Gualeguaychú, Entre Ríos (2,84 g/l y 2,56 g/l); en la Ruta Nacional 12, Misiones (2,71 g/l); y en el cruce de las rutas nacionales 117 y 14, en Corrientes (2,48 g/l).
Otras infracciones frecuentes
Más allá del alcohol, los operativos coordinados con provincias y municipios permitieron detectar otras faltas graves a la normativa vigente. El ranking de infracciones se completó con:
-
838 multas por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o VTV.
-
586 por no portar la documentación obligatoria.
-
586 por no utilizar el cinturón de seguridad.
-
372 por circular con la patente faltante o tapada adrede.
-
30 por uso indebido de banquinas.
Controles al transporte de pasajeros y carga
De manera paralela, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) intensificó la fiscalización sobre micros y camiones. En el mismo período, se controlaron 46.731 unidades (30.460 camiones y 16.271 ómnibus).
Como consecuencia de estas inspecciones, se labraron 1.019 actas (416 a camiones y 603 a micros) y se dispuso la retención de 116 vehículos por no cumplir con los requisitos de seguridad para circular.