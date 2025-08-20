ANMAT aclaró que el tomate triturado Marolio no tiene gusanos: eran brotes de semilla y no hay riesgo La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió un nuevo comunicado con la información sobre el lote del alimento. "Se descarta la presencia de microstomum sp, no representa un riesgo sanitario", indicó el organismo nacional.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió un nuevo comunicado rectificando la información sobre el lote de tomate triturado Marolio. El organismo nacional indicó que el alimento no representa un riesgo sanitario para los consumidores ya que no eran gusanos sino brotes de semilla lo que se observó.

Oficialmente, Anmat informó que “la firma Marolio ha remitido a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza los informes de trazabilidad sobre el producto: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 – Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE N° 13010369 – Producto de Mendoza”.

“En el mismo, se informa que a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp”, agregó el comunicado de Anmat descartando de esta manera el gusano mencionado en una primera comunicación sobre el producto.

“A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto”, agregó el organismo.

De todas maneras, la empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto.

