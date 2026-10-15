ANSES anunció cambios para el pago de la Asignación por Embarazo El organismo implementará un sistema de acreditación automática y mensual mediante el intercambio de información con el ministerio de Salud. Si los datos no están disponibles o la titular presenta un reclamo, podrá presentar documentación respaldatoria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde noviembre un procedimiento para verificar de manera automática los requisitos sanitarios necesarios para cobrar la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

La medida fue establecida mediante la Resolución 297/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El mecanismo contempla el intercambio mensual de información entre Ansés y el ministerio de Salud para acreditar las condiciones requeridas para liquidar la prestación.

El nuevo procedimiento se aplicará a las asignaciones que se pongan al pago a partir del 1° de noviembre de 2026.

Cómo se verificarán los requisitos para cobrar la asignación

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Según la resolución, Anses utilizará la información que le remita mensualmente el ministerio de Salud para comprobar el cumplimiento de las condiciones sanitarias vinculadas con la Asignación por Embarazo.

El objetivo es que esa acreditación se realice de manera automática, sin que las titulares deban presentar documentación en los casos en que los datos necesarios estén disponibles para el organismo. Sin embargo, la norma contempla una alternativa para las situaciones en las que Anses no cuente con la información sanitaria correspondiente o cuando la titular presente un reclamo.

Cuando los datos enviados por el ministerio de Salud no estén disponibles o sea necesario complementar la acreditación, la interesada podrá presentar la documentación correspondiente ante Anses. La liquidación se realizará según los procedimientos previstos para esos casos.

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La medida se vincula con las condiciones sanitarias exigidas para el pago de la Asignación por Embarazo. La normativa vigente establece que el 80% del monto de la prestación se abona mensualmente durante la gestación, mientras que el 20% restante se liquida una vez finalizado el embarazo y acreditado el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento.