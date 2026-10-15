Incidentes en el Congreso: manifestantes arrojaron piedras y Gendarmería respondió con gases Tras la fallida sesión en Diputados, grupos atacaron el vallado que rodeaba el Parlamento. Las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.

La quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación terminó este jueves con graves incidentes entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos se concentraron sobre la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, donde grupos de personas arrojaron piedras contra el vallado legislativo y Gendarmería respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y un camión hidrante.

La movilización reunió a miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, el acto central se desarrollaba en otro sector de la plaza, aunque los disturbios, la lluvia y el viento dificultaron su desarrollo.

Incidentes y despliegue de las fuerzas de seguridad

Ante la pedrea contra el cordón de seguridad, Gendarmería reforzó la presencia de efectivos detrás de las vallas y utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los grupos que protagonizaban los ataques. Luego, un camión hidrante llegó a la intersección de Rivadavia y Entre Ríos.

MIRA TAMBIÉN Milei concluyó su gira por Estados Unidos y ya prepara un ajustado cronograma que incluye la Patagonia y un viaje a España

Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes recogieron los cartuchos de gas y trataron de devolverlos hacia las fuerzas de seguridad. También se registraron lanzamientos de piedras en ambas direcciones. Los episodios obligaron a algunos asistentes a buscar refugio y varios comercios de la zona bajaron sus persianas.

El acto central continuó en medio de la tensión

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, el acto principal comenzó cerca de las 16, con la participación de representantes gremiales y del ámbito educativo. Sin embargo, los estruendos y el despliegue de las fuerzas motorizadas interrumpieron parte de las intervenciones y provocaron que algunos asistentes comenzaran a retirarse.

La protesta tuvo como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa en disputa con el Gobierno nacional. La jornada coincidió con el intento opositor de derogar el DNU 70/2023 en Diputados, una sesión que no logró reunir el quórum necesario.

MIRA TAMBIÉN Escándalo en el juicio por Maradona: Dalma y Gianinna se enfrentaron con Jana

Heridos y atención médica durante los disturbios

Fuentes policiales informaron que tres efectivos de Gendarmería y uno de Prefectura Naval resultaron heridos por el impacto de elementos contundentes. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) reportó la asistencia a dos civiles durante la jornada.

Un hombre recibió atención médica en el lugar, sin necesidad de traslado. En tanto, una mujer de 57 años presentó síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular y fue derivada al Hospital Ramos Mejía. También se registró un pedido de asistencia para otra mujer con dificultades respiratorias, aunque el llamado fue posteriormente anulado por disposición del 911.

La reacción del Gobierno

La funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó en redes sociales a los grupos que protagonizaron los disturbios y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad ni a destruir bienes públicos. Además, advirtió que quienes hayan cometido delitos deberán responder ante la Justicia.

MIRA TAMBIÉN La oposición no consiguió quórum para derogar el DNU 70 y el Gobierno logró sostenerlo

Los incidentes se produjeron en paralelo a la movilización universitaria y marcaron una jornada de tensión en los alrededores del Congreso, donde estudiantes, docentes y trabajadores reclamaron el cumplimiento de la ley de financiamiento para las universidades públicas.