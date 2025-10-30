Tras la cumbre con los gobernadores, el Gobierno ratificó su intención de “trabajar con todos” El presidente Javier Milei encabezó una extensa reunión con 20 gobernadores de distintos espacios políticos en la Casa Rosada, en lo que fue su primer gesto de diálogo tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El objetivo central del encuentro fue avanzar en consensos sobre las reformas estructurales y el Presupuesto 2026.

Al finalizar la cumbre, el vocero presidencial Manuel Adorni ofreció una conferencia de prensa en la que remarcó que “la voluntad del presidente es trabajar con todos”. Además, agradeció la participación de los mandatarios provinciales y destacó que “Javier Milei valora el compromiso de quienes buscan construir una Argentina mejor”.

A la reunión asistieron 19 gobernadores y una vicegobernadora. No participaron los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.

Según explicó Adorni, los principales ejes del encuentro fueron las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar en el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre. “El primer desafío del nuevo Congreso será la modernización laboral, la reforma tributaria y la del Código Penal”, sostuvo el vocero, al tiempo que detalló algunos puntos centrales de cada propuesta.

Sobre la reforma tributaria, señaló que el objetivo es reducir la carga impositiva, simplificar el sistema y fomentar la formalización económica. En cuanto a la modernización laboral, indicó que busca integrar a los trabajadores informales, eliminar la industria del juicio y vincular los aumentos salariales a la productividad.

Respecto a la reforma del Código Penal, Adorni fue enfático: “El que las hace, las paga. Queremos un sistema que garantice la propiedad privada y ponga fin a la impunidad”.

El vocero también destacó que los resultados electorales del 26 de octubre “ratificaron el rumbo de cambio” y dieron respaldo popular a las transformaciones propuestas por Milei.

Durante la reunión, el Presidente estuvo acompañado por su equipo más cercano: Karina Milei, Santiago Caputo, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), entre otros funcionarios.

“Es voluntad del Presidente trabajar con todos los sectores para recuperar el crecimiento”, insistió Adorni, aunque aclaró que ese objetivo exige “austeridad, inversión y respeto por la propiedad privada”.

Finalmente, el portavoz subrayó que los principios del Pacto de Mayo “siguen siendo la base del programa de Gobierno” y fueron reafirmados en la reunión con los mandatarios provinciales.