León XIV se despidió de la Argentina con un emotivo mensaje: “Este país tiene dos Papas” Tras visitar el penal de Devoto y celebrar una misa en Luján, el Papa encabezó la ceremonia de despedida en Ezeiza. Agradeció el cariño recibido durante su estadía y aseguró que se sintió “como en casa”.

El papa León XIV se despidió este miércoles de la Argentina tras una histórica visita que incluyó encuentros con fieles, jóvenes y distintos sectores de la sociedad. Antes de partir rumbo a Lima, Perú, el Sumo Pontífice dejó un mensaje de agradecimiento en el que destacó el cariño con el que fue recibido y expresó una frase que emocionó a los argentinos: “Este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

La última jornada de su estadía comenzó con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de la libertad. Posteriormente, se trasladó a Luján, donde encabezó una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, dedicada a la patrona de la Argentina, en uno de los actos centrales de su despedida.

Luego de la celebración religiosa, la agenda oficial continuó con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, el presidente Javier Milei saludó al Pontífice en un momento cargado de emoción, antes de su partida hacia Perú, donde continuará con su gira sudamericana.

A través de un mensaje publicado antes de dejar el país, León XIV agradeció la recepción que tuvo durante su visita. “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Fuerte respuesta de Irán a Milei: declaró terroristas a dos fuerzas militares argentinas

En la misma publicación, el Papa convocó a mantener la unidad y la fe: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, escribió.

La visita del Pontífice incluyó también una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, luego de su paso por Córdoba. Con su partida hacia Lima, León XIV cerró una agenda marcada por celebraciones religiosas, encuentros y mensajes centrados en la esperanza, la fraternidad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.