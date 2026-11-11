Milei se emocionó hasta las lágrimas al despedir al papa León XIV en Ezeiza El Presidente tomó de las manos al Santo Padre antes de su partida hacia Perú y le expresó: “Esta es su casa; lo esperamos”.

El presidente Javier Milei protagonizó un emotivo momento durante la despedida del papa León XIV, quien finalizó su histórica visita a la Argentina y partió rumbo a Perú para continuar con su gira por Sudamérica. El mandatario no pudo contener las lágrimas al tomar de las manos al Pontífice en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El último saludo tuvo lugar junto a la alfombra roja, donde se realizó el acto oficial de despedida antes de que el Santo Padre abordara la aeronave papal Pontifex Maximus. Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, mientras la tripulación aguardaba para recibir al Papa y comenzar el vuelo hacia Lima.

En ese momento, el Presidente se acercó a León XIV, lo tomó de las manos y, visiblemente conmovido, le expresó: “Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias”. Las imágenes del encuentro reflejaron la emoción del mandatario durante el último contacto con el líder de la Iglesia católica en suelo argentino.

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A diferencia de Milei, quien permaneció en la pista hasta el último momento, Karina Milei compartió su despedida a través de un mensaje en redes sociales, una vez que el avión papal ya había comenzado su recorrido.

“Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, escribió la secretaria general de la Presidencia al comienzo de su publicación.

Además, agradeció al Pontífice por su visita y por sus palabras hacia el país. “¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”, manifestó.

Finalmente, Karina Milei destacó la recepción que tuvo el Papa durante su paso por el país y sostuvo que los argentinos estuvieron a la altura de una visita histórica, demostrando “el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”.

Tras completar su agenda en la Argentina, León XIV inició su viaje hacia Perú, donde continuará y concluirá su recorrido por Sudamérica.