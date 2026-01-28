El Gobierno buscará renovar vencimientos por $9,4 billones La Secretaría sale al mercado este miércoles con un variado menú de letras y bonos. Es la última licitación de enero y el objetivo es conseguir un alto nivel de adhesión sin convalidar tasas excesivas.

La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles un desafío clave para las cuentas públicas: buscará fondos en el mercado local para renovar vencimientos por un total de $9,4 billones. El Gobierno intentará captar la mayor cantidad de pesos posible, buscando un equilibrio entre un alto “rollover” (renovación) y una tasa de interés que no resulte excesivamente onerosa.

Se trata de la segunda licitación de 2026 y la última del mes de enero. El antecedente inmediato muestra un escenario complejo: en la primera operación del año, el Tesoro Nacional logró renovar el 98% de los vencimientos ($9,37 billones), pero para ello debió convalidar una fuerte suba en la tasa de interés.

Contexto de iliquidez

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la plaza financiera muestra signos de iliquidez debido a la alta volatilidad en los tipos de interés. A esto se suma que la cuenta del Tesoro quedó prácticamente en cero luego del pago de deuda externa realizado el pasado 9 de enero, que implicó un desembolso de US$ 4.200 millones.

Desde la consultora SBS señalaron que “la mirada estará no sólo en el nivel de rollover ante una demanda de pesos que estacionalmente comenzará a ceder, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos son más o menos demandados”.

El menú de instrumentos

Para tentar a los inversores, Finanzas puso sobre la mesa una oferta diversificada que incluye opciones a tasa fija, ajustables por inflación (CER) y vinculadas al dólar:

En Pesos Capitalizables (LECAPs y BONCAPs): Se ofrecen nuevas letras con vencimiento en marzo y julio de 2026, además de reaperturas para noviembre de 2026 y enero de 2027.

Ajustadas por CER (Inflación): Letras a descuento (nuevas y reaperturas) con vencimientos en julio y noviembre de 2026, y Bonos cero cupón para junio de 2027 y 2028. MIRA TAMBIÉN El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y es el más bajo en la era Milei

Dólar Linked: Se reabre una Letra vinculada al dólar con vencimiento el 30 de abril de 2026.