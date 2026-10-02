Luis Caputo presentó un programa para obtener la ciudadanía por inversión El ministro de Economía presentó en París el nuevo programa y sostuvo que será una herramienta para atraer inversiones y reforzar los vínculos internacionales de la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el nuevo programa de ciudadanía por inversión busca “captar aún más la atención del mundo”, durante su presentación en la Embajada argentina en París.

Caputo explicó que la iniciativa comenzó a gestarse dos años atrás, a partir del interés que, según señaló, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

El funcionario vinculó las expectativas depositadas en el programa con la situación geopolítica de la Argentina y con la proyección internacional del presidente Javier Milei.

“Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, sostuvo Caputo, quien planteó que el objetivo es continuar fortaleciendo los vínculos del país con el exterior y proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina.

El ministro destacó además que, esquemas similares, fueron implementados en otros países y aseguró que el Gobierno trabajó durante los últimos dos años con firmas internacionales especializadas para adoptar prácticas utilizadas en esos programas.

La iniciativa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla dos alternativas para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000 creado específicamente para el programa.

También podrán solicitar la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$100.000 al Tesoro, mientras que el monto previsto para los menores de 18 años será de US$25.000.

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De esta manera, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder al programa mediante aportes por un total de US$500.000.

Los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y estarán sujetos a controles en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación será encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

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El procedimiento incluirá controles de identidad, origen y trazabilidad de los fondos, situación patrimonial y financiera, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio. Tras ese análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.

Caputo sostuvo que las expectativas de las firmas que asesoraron al Gobierno son “muy altas” y afirmó que el programa busca sumar una nueva vía para atraer capitales y proyectar a la Argentina internacionalmente.

Fuente Noticias Argentinas