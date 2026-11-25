Aseguran que en Misiones venden carne de paloma traída de Brasil En localidades fronterizas comenzaron a vender carne de paloma proveniente de Brasil. Se trata de ejemplares de criadero, de la variedad King, que se ofrecen en una promoción de dos unidades por $4.999. La propuesta se da en un contexto de caída del consumo de carne vacuna y búsqueda de opciones más económicas.

Una particular oferta en carnicerías de Misiones llamó la atención y generó sorpresa entre los consumidores: la venta de carne de paloma como alternativa frente al encarecimiento de los cortes tradicionales.

Según un relevamiento difundido por Crónica TV, en comercios de localidades como El Soberbio y 25 de Mayo comenzaron a comercializarse pichones de paloma criados en Brasil. La promoción que se volvió viral ofrece dos ejemplares por $4.999.

Se trata de aves de la variedad King, criadas específicamente para consumo humano y que, a diferencia de las palomas que suelen verse en plazas y espacios públicos, provienen de criaderos destinados a la producción de carne.

Los dos pichones pueden alcanzar un peso aproximado de 1,4 kilos y se utilizan principalmente para preparar guisos y comidas con legumbres.

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“Una alternativa para llegar a fin de mes”

Durante el informe televisivo, un comerciante explicó que la incorporación de este producto responde a la necesidad de ofrecer opciones más accesibles frente a los precios de la carne vacuna, el pollo y otros cortes.

“Es una alternativa para llegar a fin de mes. Es lo que hoy pueden poner en una olla y hacer un guiso. Lo hacen por necesidad”, señaló el carnicero.

El vendedor también comparó el sabor de la carne de paloma con el de la gallina y explicó que, aunque inicialmente generó sorpresa entre los clientes, el producto comenzó a tener salida.

La propuesta se comercializa en envases individuales y, según indicaron los comerciantes, algunos consumidores la incorporaron como una opción para reducir los gastos destinados a la alimentación.









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La caída del consumo de carne vacuna

La aparición de esta alternativa se da en medio de un escenario de retracción del consumo de carne vacuna en Argentina, uno de los alimentos históricamente más representativos de la mesa familiar.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna por habitante registró una caída interanual del 11,2% en octubre.

En ese contexto, la comercialización de pichones de paloma en Misiones vuelve a poner en evidencia los cambios en los hábitos de consumo y las dificultades que atraviesan muchas familias para sostener la compra de alimentos.

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La llegada de productos cárnicos provenientes de Brasil también genera preocupación en sectores de la industria frigorífica argentina, que enfrentan dificultades económicas y una mayor competencia de productos importados.