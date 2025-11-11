Luis Caputo: “andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada” El ministro de Economía sostuvo que el sistema actual de bandas cambiarias “da previsibilidad” y garantiza que la cotización no se dispare. Además, adelantó los cambios en Ganancias. "Vas a poder deducir desde una cafetera hasta la cuota de un crédito hipotecario", adelantó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias y aseguró que el Gobierno logró estabilizar el mercado tras las elecciones. En declaraciones a LN+, el funcionario sostuvo que el sistema actual “da previsibilidad” y garantiza que la cotización no se dispare.

“Le estamos dando tranquilidad a la gente: no se van a levantar mañana y va a haber un cimbronazo. Si el dólar sube al techo, no va a pasar de ahí, así que andá a dormir tranquilo que no pasa nada”, afirmó.

Caputo dijo que se siente “cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda” y aclaró que preferiría que no se ubique cerca del piso “porque no le haría bien a la economía”.

“La gente hoy quiere previsibilidad y le estamos dando eso con las bandas”, señaló y agregó que “el sistema de bandas es superior porque la gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo”.

MIRA TAMBIÉN ADIUNT mantiene su plan de lucha y advierte por la pérdida salarial

El ministro explicó que el esquema permite una flotación gradual del tipo de cambio: “Estamos logrando el mismo efecto pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa”, indicó.

Caputo consideró que la política económica empieza a mostrar resultados y pronosticó un crecimiento sostenido.

“Hubo un cambio al día siguiente de la elección. Las elecciones fueron un espaldarazo espectacular y vamos a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el cuarto trimestre. El año que viene, Argentina podría estar creciendo al 5% o 6%”, expresó el ministro.

MIRA TAMBIÉN ATE evalúa medidas de fuerza contra la reforma laboral del Gobierno

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el país está en condiciones de reducir la inflación a niveles internacionales.

“Dentro de los próximos doce meses, Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales. El Índice de Precios al Consumidor podría perforar el 1% mensual hacia mitad de 2026”, prometió.

MIRA TAMBIÉN El impacto de la crisis: crece el número de jubilados que vuelven a trabajar

En cuanto a las tasas de interés, aseguró que la suba previa a los comicios fue parte de una “política de guerra” y anticipó que comenzarán a bajar.

Caputo también adelantó que el Gobierno enviará al Congreso varios proyectos, entre ellos la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal.

“Desde Economía le vamos a agregar lineamientos que incentiven la formalización. Estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese para dar mayor certidumbre y reducir la litigiosidad”, adelantó sobre los proyectos.

Asimismo, anticipó cambios en el impuesto a las Ganancias: “Eso le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario. Esto incentiva a pedir factura y formaliza la economía”, cerró.