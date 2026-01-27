Aumento confirmado: ANSES sube un 2,85% las Asignaciones Familiares para febrero y fija nuevos topes El organismo oficializó los valores a través del Boletín Oficial. La medida alcanza a trabajadores, monotributistas y titulares de la AUH. Se estableció un nuevo límite de ingresos individuales para dejar de cobrar el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes los nuevos cuadros tarifarios para las Asignaciones Familiares, que llegarán con un aumento del 2,85% a partir de febrero de 2026. La actualización se realiza en línea con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los montos mensualmente según la inflación registrada por el INDEC con dos meses de rezago.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi. La normativa establece no solo los nuevos montos a cobrar, sino también los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El nuevo techo para cobrar

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la actualización de los límites de ingresos. Según el Artículo 4°, se fijó un tope individual de $2.646.379.

La norma es estricta en este sentido: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a esa cifra, todo el grupo familiar quedará excluido del cobro de las asignaciones, sin importar que la suma total de los ingresos del hogar no supere el tope máximo global.

A quiénes beneficia el aumento

El incremento del 2,85% impactará en un amplio universo de beneficiarios, alcanzando a:

Trabajadores en relación de dependencia (del sector público y privado).

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Este esquema de actualización responde al Decreto 274/24, que modificó la fórmula de movilidad para atar las subas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, la resolución ratificó que la Ayuda Escolar Anual, que se abona masivamente en marzo al inicio del ciclo lectivo, también se actualizará por movilidad.