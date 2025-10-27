Trump volvió a felicitar a Milei por una “gran e inesperada” victoria: “No solo ganó, sino que ganó por mucho” Lo hizo a bordo del Air Force One cuando le preguntaron por los resultados electorales del domingo en Argentina. "La gente pensaba que sería difícil ganar", dijo el presidente de los Estados Unidos. El mandatario argentino le respondió.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a felicitar al mandatario nacional Javier Milei luego del triunfo en las elecciones legislativas de medio término de este domingo. Lo hizo a bordo del Air Force One cuando le preguntaron por lo sucedido en Argentina. “Le di un apoyo muy fuerte y fue realmente inesperado tener una victoria como esa”, dijo.

“La gente pensaba que sería difícil ganar, y no solo ganó, sino que ganó por una amplia diferencia. Así que Argentina fue algo grandioso”, sostuvo Trump.

En su respuesta, el mandatario estadounidense le dio crédito a “Scott” (Bessent), el secretario del Tesoro estadounidense que está mediando en el rescate financiero a la Argentina y a “Jamieson” (Greer, el representante comercial de los Estados Unidos), que está trabajando en un acuerdo comercial.

En ese sentido, Trump también dijo que en el asunto de su anuncio sobre la compra de carne a la Argentina iba a “cuidar” a los productores estadounidenses.

MIRA TAMBIÉN La Libertad Avanza le arrebató la provincia de Buenos Aires al peronismo

En ese sentido, Trump se extendió en su respuesta sobre Argentina y Milei a la prensa que viajaba en el avión presidencial este lunes. “Nos estamos enfocando mucho en Sudamérica y estamos logrando un fuerte apoyo en Sudamérica. Así que, en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos que sus drogas entren en nuestro país, y eso se ve.”

Antes, el saludo de Trump a Milei había llegado en sus redes sociales. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump.

Milei le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

MIRA TAMBIÉN Así será el nuevo Congreso de la Nación a partir de diciembre de 2025

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

El Tesoro de los Estados Unidos apostó fuerte a la administración libertaria y durante las últimas semanas acompañó a nivel cambiario y financiero, incluso con la compra de pesos para liberar la presión sobre el dólar.