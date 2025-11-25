Black Friday 2025: cuándo empieza en Argentina y qué descuentos habrá Desde el 28 de noviembre al 1º de diciembre, comercios y marcas ofrecerán rebajas de hasta el 50 % y cuotas sin interés; estas son las categorías que participan y los riesgos de fraude que conviene evitar.

El evento comercial Black Friday 2025 en Argentina se desarrollará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1º de diciembre, según las fuentes del sector. Durante esos cuatro días, tanto comercios físicos como plataformas online ofrecerán rebajas de hasta un 50 % y opciones de financiación en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.

Las categorías con mayor presencia durante esta edición incluirán indumentaria y calzado, tecnología y computación, electrodomésticos, productos para mascotas, alojamiento y turismo, además de pasajes y transporte. Entre las marcas confirmadas figuran Samsung, Nike, Puma, Lenovo, MacOwns, Devré, y cadenas como Carrefour, entre otras.

Sin embargo, los especialistas advierten que no todo lo que se presenta como “descuento” realmente lo es: recomiendan a los consumidores comparar precios previos, revisar condiciones de envío y devolución, asegurarse de que el comercio realmente participe y evitar enlaces sospechosos. También destacan el aumento de intentos de fraude digital —como el phishing o sitios que imitan promociones falsas— en este tipo de fechas de alta demanda.

Para aprovechar mejor esta edición del Black Friday, se recomienda armar con anticipación una lista de lo que realmente se necesita, activar alertas de productos, evitar compras impulsivas, y utilizar métodos de pago seguros. De esta forma, la campaña puede servir como una buena oportunidad para adelantar las compras navideñas sin caer en sorpresas negativas.