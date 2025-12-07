Fuerte crecimiento en lácteos: las exportaciones subieron 19% en valor y sumaron US$1.353 millones en 2025 La Argentina superó los US$1.300 millones en ingresos por ventas de lácteos entre enero y octubre. Octubre fue el mes con mayor volumen exportado desde fines de 2013, alcanzando un 30,9% de la producción total.

Las exportaciones de productos lácteos de Argentina experimentaron un fuerte crecimiento en los primeros diez meses de 2025, totalizando ingresos por US$1.353 millones. Esto representa un aumento del 19% en valor y del 14% en litros equivalentes en el periodo acumulado entre enero y octubre, según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El volumen total exportado alcanzó los 2.471 millones de litros de leche equivalentes. En particular, el mes de octubre se destacó por ser el mes con la mayor cantidad de toneladas exportadas desde diciembre de 2013, con 47.778 toneladas vendidas al exterior.

La información oficial subraya que la “recuperación es considerablemente significativa en octubre, respecto al mismo mes del año anterior”, precisando un aumento del 29% en litros equivalentes y del 26% en valor.

Destinos y Productos Destacados

Los productos con mayor demanda en los mercados externos durante este periodo fueron leche descremada, leche entera, quesos semiduros, manteca y suero.

Los principales países de destino para los lácteos argentinos fueron Argelia y China, seguidos en menor medida por Chile y Brasil.

En cuanto a la variación interanual en toneladas exportadas (enero-octubre 2025 vs. 2024), la distribución de los principales rubros fue:

Producción Interna y Participación Récord

A nivel de producción interna, el sector también registró un incremento acumulado del 10,7% para el periodo enero-octubre, y un 9,4% solo en octubre de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. El total ordeñado en octubre de 2025 fue de 1.162 millones de litros de leche, mostrando una recuperación positiva respecto a los índices de 2024.

Finalmente, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) destacó que la participación de las exportaciones, medida en litros de leche equivalentes respecto a la producción total, alcanzó un 30,9%, la cifra “más alta de los meses de octubre desde que se tienen registros de participación mensual”.