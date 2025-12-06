Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa El presidente encabezó la llegada de los primeros seis cazas adquiridos por la Fuerza Aérea. Destacó su impacto en la seguridad nacional, defendió la designación de Carlos Presti en Defensa y volvió a cuestionar a los gobiernos anteriores por el “destrato” a las Fuerzas Armadas.

Javier Milei encabezó este sábado en Córdoba la presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 que comenzarán a integrar la flota de la Fuerza Aérea. El presidente destacó la incorporación como un “punto de inflexión” para la defensa nacional y aseguró que la nueva adquisición “robustece sustancialmente” la capacidad operativa del país.

Durante el acto, Milei celebró la maniobra aérea con la que los pilotos hicieron sobrevolar los cazas sobre la ciudad y afirmó que “cientos de miles de argentinos pudieron ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”. Señaló que los F-16 serán “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y que su llegada marca “un día histórico” porque, según dijo, “a partir de hoy todos estaremos un poco más seguros”.

El mandatario enmarcó la compra de las aeronaves en una política de “reparación” hacia las Fuerzas Armadas y volvió a cuestionar a los gobiernos anteriores. Sostuvo que su administración busca “rectificar décadas de destrato motivado por intereses ideológicos” y devolverle a la defensa nacional el rol que “merece”.

En ese contexto, Milei agradeció la tarea del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, a quien definió como responsable de un “legado enorme”, y defendió la designación del teniente general Carlos Presti, su reemplazante. Frente a las críticas por su nombramiento, el presidente afirmó que la polémica fue “fogoneada por un sector de la política” que busca “hacer usufructo político” de la última dictadura. Aseguró que Presti fue elegido por “idoneidad” y destacó su trayectoria militar, su formación y su integridad.

Milei también apuntó contra lo que describió como una falsa defensa de la soberanía durante las últimas dos décadas: “Se llenaron la boca hablando de soberanía, pero entregaron un país pobre e indefenso”. En contraposición, sostuvo que la Argentina sólo podrá ser soberana “construyendo riqueza y las capacidades para defenderla”.

Al cerrar su intervención, definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo”. Y concluyó con una frase que retomó durante el acto: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.