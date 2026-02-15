Carnaval récord: el turismo explota con ocupación plena en el Litoral, Córdoba y la Costa El fin de semana XXL marca una fuerte recuperación del sector. El 31% de los destinos relevados supera el 90% de ocupación. El Cosquín Rock, los carnavales del Litoral y la Fiesta de la Chaya, los grandes motores de la escapada federal.

El primer fin de semana largo de 2026 confirma las expectativas más optimistas: el turismo interno vive jornadas de movimiento récord. Según datos preliminares de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), miles de argentinos se volcaron a las rutas y aeropuertos, colmando la capacidad hotelera en los principales destinos del país.

El relevamiento, que abarcó 121 localidades, arroja un dato contundente: el 31% de los destinos supera el 90% de ocupación. Este fenómeno no se limita a la Costa Atlántica, sino que muestra un mapa turístico federal muy activo, impulsado por el calendario de fiestas populares y eventos culturales.

El Litoral y Córdoba: las estrellas del fin de semana

La tradición del Carnaval posicionó al Litoral como una de las regiones más solicitadas. En Entre Ríos, localidades como Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana reportan un 100% de ocupación. Gualeguaychú, la capital del carnaval, alcanza el 86%, mientras que la provincia de Corrientes promedia un 81%.

En el centro del país, Córdoba vive su propia fiesta. Se estima el arribo de 370.000 turistas (un 16% más que en 2025), con el festival Cosquín Rock como gran imán en el Valle de Punilla, donde las reservas superan el 98%.

Norte y Cuyo: folklore y paisajes

El Norte argentino también muestra cifras impactantes. En Jujuy, la Quebrada de Humahuaca registra picos del 95%. Por su parte, La Rioja capitaliza la Fiesta Nacional de la Chaya con un 90% de reservas hoteleras.

CABA y la Patagonia: sorpresas y confirmaciones

La Ciudad de Buenos Aires protagoniza su mejor Carnaval de los últimos 5 años. Con la llegada de 119.000 visitantes del interior, la capital alcanza un 83% de reservas.

En el sur, Tierra del Fuego se destaca con ocupación plena en alojamientos temporarios y un 90% en hotelería de lujo. Destinos neuquinos como Villa Pehuenia y Villa Traful (80%) y Villa La Angostura (77%) mantienen la tendencia positiva.

Cielos abiertos y rutas llenas

El movimiento no es solo terrestre. Aerolíneas Argentinas informó que transportará a 220.000 pasajeros durante el fin de semana. Las “low cost” acompañan el ritmo: JetSmart opera más de 450 vuelos y Flybondi reporta una ocupación del 90%.

Por vía fluvial, Buquebus indicó un crecimiento del 27% en la venta de pasajes desde Uruguay hacia Argentina en comparació