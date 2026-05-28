Buscan en Córdoba a una adolescente de 14 años desaparecida hace cinco días Agostina Vega fue vista por última vez el sábado por la noche, cuando salió de su casa y tomó un remís hacia barrio Cofico. La Justicia detuvo a un hombre de 33 años que sería la última persona que la vio. La investigación sigue bajo secreto de sumario y no descartan la participación de más personas.

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en alerta a Córdoba desde el sábado 24 de mayo por la noche. La menor fue vista por última vez cuando salió de la casa de su madre, en barrio General Mosconi, y tomó un remís rumbo a barrio Cofico, donde la esperaba un hombre que luego quedó detenido en el marco de la investigación.

Mientras continúa la búsqueda y sigue activa la Alerta Sofía, la causa avanza con allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y peritajes telefónicos para intentar reconstruir qué ocurrió con la adolescente.

el ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía.

El principal sospechoso es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, según trascendió, el hombre tenía vínculo con el entorno familiar de Agostina.

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De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 de la vivienda de su madre y abordó un remís hacia la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

Según informó TN, el remisero se presentó ante la Justicia luego de reconocer la foto de la adolescente en afiches y publicaciones difundidas en redes sociales. El chofer declaró que, al llegar al lugar, un hombre recibió a Agostina y pagó el viaje.

Ese hombre era Barrelier, quien más tarde aseguró que la adolescente caminó unas cuadras y luego subió a un Volkswagen Gol rojo entre las calles Urquiza y Avellaneda, siempre según TN.

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Por otra parte, La Nación publicó que una cámara de seguridad registró a Barrelier caminando junto a la adolescente después de que descendiera del remís.

La familia de Agostina sostiene que la chica habría sido engañada para ir hasta ese lugar. Según contaron sus familiares, la adolescente dijo antes de salir que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre.

“Pensamos que la llevó engañada con la idea de hacerle un regalo sorpresa a la mamá”, afirmó la abuela de la menor en declaraciones televisivas.

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En paralelo, el fiscal Raúl Garzón ordenó al menos 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Córdoba capital. Uno de los principales procedimientos se realizó en el domicilio de Barrelier, donde trabajaron divisiones policiales, peritos y personal de canes.

El funcionario judicial sostuvo además que existe la posibilidad de que hayan participado más personas en la desaparición. “No me caben dudas que intervienen más personas”, aseguró en declaraciones a TN.

Los investigadores también analizan registros de cámaras de seguridad, antenas de telefonía y geolocalización de celulares para reconstruir los últimos movimientos de la adolescente.

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En medio de la investigación, los abogados del padre de Agostina señalaron públicamente que Barrelier cuenta con antecedentes penales por una causa de privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

La adolescente fue descrita como de contextura delgada, cabello oscuro y tez trigueña. Al momento de desaparecer vestía un buzo rojo con inscripciones, jean negro y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre el paradero de Agostina sea comunicada de inmediato al 911 o a la fiscalía interviniente.