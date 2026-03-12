“Chiqui” Tapia declara este mediodía ante la Justicia por la presunta evasión multimillonaria El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se presenta este jueves a las 12:00 ante el juez Diego Amarante. La citación se da en un clima de extrema tensión política con el Gobierno nacional por el impulso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Llegó la hora de la verdad para la cúpula del fútbol argentino en los tribunales. Este jueves al mediodía, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga una supuesta retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

La presentación se llevará a cabo ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, luego de que la defensa del dirigente intentara, sin éxito, solicitar la nulidad de la citación judicial.

El paso a paso de las indagatorias

El desfile por los tribunales comenzó formalmente este miércoles con la presentación de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Lejos de responder preguntas de forma presencial, el dirigente optó por su derecho a presentar un escrito para defenderse de las acusaciones en el marco de la misma investigación.

Hoy, a partir de las 12:00 horas, todos los focos estarán puestos en la llegada de Tapia, quien deberá dar explicaciones sobre los números de la entidad madre del fútbol nacional.

MIRA TAMBIÉN Agredieron al diputado Federico Pelli cuando intentaba ingresar a asistir a familias inundadas en La Madrid

Prohibición de salida y el Mundial en la mira: Un dato que encendió las alarmas en el edificio de calle Viamonte fue la decisión del juez Amarante de prohibirle a ambos dirigentes la salida del país. Esta medida generó fuerte preocupación dado que faltan apenas cuatro meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que, posteriormente, el magistrado le otorgó a Tapia el permiso correspondiente para viajar.

¿Qué investiga exactamente la Justicia?

El expediente, impulsado originalmente por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca determinar la responsabilidad de las autoridades de la AFA en la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones.

Según la acusación, la entidad retuvo, pero no depositó en las cuentas del fisco, obligaciones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social durante el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El trasfondo: el paro y la guerra por las SAD

Esta causa judicial ha generado un verdadero terremoto que excede lo estrictamente legal y salpica de lleno a la política nacional.

El último fin de semana, el país vivió un inédito paro del fútbol en todas sus categorías. La medida de fuerza fue impulsada por los clubes en un cerrado respaldo a la AFA, argumentando que los “embates” del ARCA y la Justicia responden a una ofensiva de carácter político orquestada por la gestión del presidente Javier Milei.

En el centro de esta disputa se encuentra la pugna por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo privatizador que el Gobierno libertario promueve activamente como vía para el ingreso de capitales extranjeros, pero que Tapia y la amplia mayoría de los dirigentes del fútbol argentino rechazan de manera tajante.