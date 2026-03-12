Aerolíneas Argentinas aplicará un aumento temporal en los precios de sus pasajes por la suba del precio del petróleo La compañía difundió un comunicado en el que precisaron que habrá recargos diferenciados para vuelos de cabotaje e internacionales, y aclararon que continuarán monitoreando la situación.

El aumento en el precio del petróleo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente ya comenzó a trasladarse a distintos sectores como el de la aviación. En este contexto, Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará un recargo temporal sobre los precios de los pasajes de sus vuelos de cabotaje e internacionales.

La empresa explicó que la medida responde a los movimientos recientes en el valor del barril de crudo y al consecuente encarecimiento del jet fuel, el combustible que utilizan los aviones.

“Ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, señaló la compañía en un comunicado.

Según precisaron, el cargo será de $7.500 por tramo para los vuelos de cabotaje. En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el recargo oscilará entre USD 10 y USD 50 por tramo, dependiendo del destino. La aerolínea de bandera indicó además que continuará monitoreando la evolución del mercado energético y del precio del combustible para evaluar la duración del recargo.

A su vez, indicó que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.

En el marco del impacto de la guerra sobre el mercado de petróleo, ejecutivos globales alertaron por el impacto que generaría en el presupuesto de los pasajeros una suba sostenida del crudo por la posible extensión del conflicto.

En los Estados Unidos, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, adelantó en declaraciones a CNBC que “los viajeros podrían ver cómo los precios del combustible impactan en las tarifas rápidamente”.

En Asia, Air India aplicará recargos de hasta US$ 200 por tramo en sus rutas domésticas e internacionales mediante un plan de tres etapas que iniciará este jueves. Otras compañías aéreas como Air New Zealand, Cathay Pacific, Qantas Airways en Australia y SAS en Escandinavia tomaron decisiones similares.

Según el monitor de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), en la última semana hubo un aumento promedio del 58% en los precios del combustible de aviación, por encima de los US$ 150 el barril.