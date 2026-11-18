El Gobierno retiró las listas colectoras para asegurarse el apoyo para suspender las PASO El proyecto de ley con cambios se debatirá esta tarde en comisión en el Senado y el oficialismo se encamina a lograr el dictamen

En un nuevo giro, el oficialismo en el Senado dio marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras, que había negociado con un grupo de gobernadores aliados para garantizarse los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este punto será eliminado del proyecto de reforma electoral que se debatirá en comisión tras el llamado al cuarto intermedio dispuesto ayer ante la falta de acuerdos.

“Hemos decidido entre todos volver al sistema que nos ha caracterizado, D’Hondt, de un ciudadano, un voto”, anunció la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al comienzo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Bullrich también adelantó que la reforma incluirá modificaciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados con los candidatos al Mercosur.

Por otro lado, se aclaró que el resto de las modificaciones contempladas en la reforma electoral, como Ficha Limpia, tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.

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La definición se da tras la reunión de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto, en la que se desarrolló con varios frentes abiertos. Además de las resistencias a las colectoras, varios senadores se quejaron por no haber recibido el texto hasta el debate.

Aun cuando la composición de la comisión de 19 miembros es favorable para los libertarios, que cuentan con seis integrantes propios, el oficialismo llegó ayer con solo ocho firmas confirmadas de las 10 que requería para avanzar con la iniciativa.

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Mediante estas modificaciones, el oficialismo busca sumar las adhesiones de los indecisos, entre ellos, el radical catamarqueño Flavio Fama, que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda, en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

Además, miran de cerca a Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), que mantiene bajo reserva su postura, y a Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, con terminales directas con los gobernadores del norte.

Pero, sobre todo, buscan el respaldo de la cordobesa Alejandra Vigo, que ayer ya le había marcado la cancha al Gobierno al exigir que el tratamiento se limitara a la suspensión de las PASO y se excluyeran los demás temas de la reforma.

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“Querer hacer una colectora porque los tiempos para los acuerdos electorales apuran me parece que vulnera y distorsiona lo que fija la Constitución. No hay forma de interpretarlo de otra manera”, había apuntado la legisladora cordobesa.

Vigo también había puesto el acento en el financiamiento de los partidos políticos incluido en el borrador del oficialismo, que contemplaba una disminución significativa de los aportes de campaña públicos en contraposición a un mayor financiamiento privado. Justamente, este fue uno de los aspectos sobre los que el oficialismo se mostró ayer dispuesto a negociar modificaciones, especialmente en lo referido a los topes previstos en la iniciativa.

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De acuerdo a lo mencionado hoy por el bloque libertario, el oficialismo parece haber tomado nota de los señalamientos de Vigo, por lo que es de suponer que la cordobesa se incline finalmente por darle su respaldo al Gobierno. De ser así, solo restaría una firma del grupo de los tres senadores mencionados anteriormente.

Según expuso esta tarde Coto, los senadores tendrán a disposición el nuevo dictamen, con las modificaciones incorporadas, a partir de las 14. Recién a las 16.30 se reanudará la comisión para dar lectura al texto e intentar reunir las firmas necesarias, que esta vez el oficialismo confía en conseguir.