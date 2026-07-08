Con Santilli como jefe de Gabinete, el Gobierno reúne a la mesa política para definir su agenda en el Congreso En su primer encuentro tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo delineará las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores. Las prioridades trazadas incluyen la reforma política, el régimen de Zona Fría y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Por primera vez desde la salida de Manuel Adorni, el Gobierno nacional volverá a reunir este miércoles a su mesa política en la Casa Rosada. La cumbre marcará el debut oficial de Diego Santilli en su flamante rol como jefe de Gabinete, en un encuentro estratégico destinado a ordenar las negociaciones y la hoja de ruta del oficialismo en el Congreso de la Nación.

La reunión estaba programada originalmente para el martes a las 13 horas en las oficinas del nuevo ministro coordinador. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que la cita fue postergada un día para evitar que su desarrollo se superpusiera con el partido de la Selección Argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial.

Superado el contexto mundialista, Santilli estrenará su cargo al frente de la coordinación política del Gabinete, mientras sostiene las negociaciones con los mandatarios provinciales y los bloques aliados. En esta tarea, cuenta con la asistencia de su vicejefe, Ignacio Devitt —encargado del vínculo directo con los legisladores—, y de Martín y Eduardo “Lule” Menem.

La mesa chica se completa con Patricia Bullrich, quien actualmente lidera la bancada de La Libertad Avanza en el Senado; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Fue justamente ella quien, el miércoles pasado, delineó cuáles serán las prioridades absolutas del Ejecutivo para esta nueva etapa legislativa.

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Las tres prioridades del Gobierno en el Congreso

El foco del oficialismo estará puesto en tres iniciativas centrales que buscarán destrabar en el corto plazo: la reforma política, la modificación del régimen de Zona Fría y los cambios al proyecto de Inocencia Fiscal.

El proyecto de reforma política es el que mayor resistencia enfrenta actualmente en el Senado, debido a la firme intención oficial de eliminar las PASO. En Balcarce 50 consideran que este cambio podría resultar fundamental para las aspiraciones de reelección de Javier Milei. Para seducir a los gobernadores dialoguistas y conseguir respaldo, el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de habilitar “listas colectoras”, un mecanismo electoral que permitiría a distintas nóminas legislativas (tanto de La Libertad Avanza como de espacios aliados) competir y traccionar votos bajo la misma boleta presidencial.

Por otro lado, la reforma del régimen de Zona Fría, que propone eliminar los subsidios a las tarifas de gas en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Para asegurar los votos necesarios en la Cámara Alta, en la previa se evaluó la posibilidad de otorgar compensaciones a través de subsidios eléctricos para las denominadas “zonas cálidas”. Esta propuesta alcanzaría a provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe y Catamarca, aunque el artículo con ese detalle aún no fue introducido formalmente al texto.

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Finalmente, las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal aguardan la definición final del Ejecutivo antes de ser giradas al recinto. El objetivo es ampliar y reforzar el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias, en sintonía con la agenda de formalización del Ministerio de Economía. El Gobierno presenta esta herramienta como una vía para reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes formales y facilitar la relación con ARCA. Cabe recordar que el avance de este tema se vio obstaculizado recientemente por la investigación patrimonial contra el saliente Manuel Adorni, quien se había adherido al régimen antes de presentar su declaración jurada, aunque en su momento aclaró que no lo había hecho para blanquear activos no declarados.

TN