Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y homicidio en Córdoba, dijo que “todo fue por justicia” El detenido, acusado de matar a su expareja, a su exsuegra y a un remisero, además de secuestrar a su hijo de 6 años, brindó una breve declaración en medio de un traslado de Gualeguaychú a Concordia.

Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio en Córdoba, de secuestrar a su hijo y también asesinar a un remisero, será indagado este martes en Concordia y durante su traslado habló por primera vez. “Todo fue por justicia”, dijo cuando lo llevaban desde Gualeguaychú a la otra ciudad de Entre Ríos.

Lo afirmó en un breve intercambio con Canal 9 Litoral. Una cronista le había consultado por el remisero Martín Sebastián Palacio, quien se presume que fue asesinado para ocultar los rastros de su plan.





La fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero. Las autoridades sospechan que el cuerpo desmembrado encontrado en Concordia pertenece al remisero.

Según informa Canal 9 del Litoral, tras la declaración por el crimen del remisero será trasladado al penal de Bower, donde tiene causa por el doble femicidio.

Laurta está acusado de asesinar a balazos a su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54). Luego, se presume que secuestró a su hijo de 6 años y emprendió un viaje en taxi hacia Gualeguaychú, donde finalmente fue detenido el domingo pasado en un hotel.

Quién es el detenido por los múltiples asesinatos

Laurta se mostraba en redes sociales como un “militante antifeminista”. Había creado una cuenta en X denominada “Varones Unidos”, a la que describía como un “espacio para el debate de género”.

En el sitio web vinculado a esa cuenta publicó su versión sobre el conflicto por la tenencia del hijo que tenía con Luna Giardina. El texto llevaba como título: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

De acuerdo con lo que él mismo sostuvo, su hijo residió junto a él en Montevideo hasta 2023, año en que viajó a Córdoba. Desde entonces —según su relato— “Giardina bloquea al papá de Pedro y desaparece”.

El acusado, actualmente detenido, también difundió en sus redes la denuncia por violencia de género que la madre de su hijo había presentado en su contra.

“Desde que empezamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero, como mantener relaciones sexuales sin mi consentimiento, viajar a Uruguay en contra de mi voluntad, y no me permitía usar redes sociales, tener celular ni trabajar”, declaró la mujer en su denuncia.