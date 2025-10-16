Dictaron 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta Laurta fue imputado en dicha provincia por el delito de homicidio criminis causa.

La Justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue encontrado muerto en Entre Ríos.

La decisión se da luego de que Laurta se negara a declarar ante la fiscal Daniela Montangie. A su vez, quedó imputado por el delito de homicidio criminis causa bajo la sospecha de que mató a Palacio para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La audiencia terminó minutos antes de las 11 de este jueves y luego Laurta fue trasladado desde la sede de Tribunales de Concordia hacia la cárcel en la que está detenido.

Desde adentro de los Tribunales, el uruguayo volvió a extralimitarse ante los medios locales acreditados y deslizó una fuerte frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”.

La fuerte sentencia se suma a las dos que hizo en los anteriores traslados y que denota una posible estrategia que puede llevar adelante en un juicio.

La primera vez que Laurta dijo algo fue cuando era trasladado por primera vez. “Todo fue por justicia”, señaló en aquel momento. Luego, cuando llegó a Concordia, remató: “Hay que venerarlo, es un mártir”.

Se espera que este jueves por la tarde, Laurta sea trasladado hasta Córdoba. Esto es pera comenzar con la investigación por los asesinatos de su expareja y su exsuegra.

La causa por el presunto crimen del remisero se investiga por fuera del doble femicidio de Córdoba, a pesar de que en ambas el principal acusado es el uruguayo.

En Córdoba también será indagado, pero es probable que tome la misma postura que tomó este miércoles, cuando se negó a declarar.

Su abogado defensor, José Luis Legarrate, explicó que adoptaron este criterio para tener tiempo y analizar todas las evidencias que hay contra el acusado.

Entre las evidencias que pesan sobre el acusado, la última se dio este lunes, cuando la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto encontró su auto.

El vehículo estaba a orillas del Río Uruguay, en una zona de montes conocida como Corralito. Según los investigadores, el sospechoso lo usó para llegar hasta el cauce desde donde cruzó a la Argentina en kayak.

Según publicó el medio entrerriano Mirada Central, se trata de un auto marca Lifan color gris con chapa patente de Montevideo, capital de Uruguay. El vehículo permanece bajo custodia.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, confirmó este martes que el acusado realizó un entrenamiento intensivo de 10 días para poder cruzar el río Uruguay en kayak, y así ingresar a la Argentina sin dejar rastros.

Fuente TN