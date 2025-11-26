Consejo de Mayo: el Gobierno avanza con la Reforma Laboral pese a la falta de consensos El encuentro de este miércoles estuvo encabezado por Adorni y allí, entre otras cuestiones, se decidió que el documento se presentará el próximo 9 de diciembre, antes del comienzo del período extraordinario

Este miércoles, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el último encuentro del Consejo de Mayo. En la reunión con distintos sectores – incluída la CGT – no hubo consensos respecto a la Reforma Laboral de Javier Milei. Sin embargo, trascendió que el texto final se presentará en el Congreso de la Nación el próximo 9 de diciembre.

Uno de los oponentes fue Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante de los sindicatos quien hizo pública su disconformidad. “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, expresó el referente, y al ser consulta si su pedido estará o no contemplado en el borrador del Poder Ejecutivo, respondió tajante: “Veremos”.

De la reunión que tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior participó también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

A grandes rasgos, “estamos de acuerdo en la estructura”, dijo Ritondo y agregó: “A partir de eso cada uno presentó propuestas, por supuesto habrá pedacitos de propuestas de cada uno y después al final del camino seguramente la impronta del Ejecutivo”. Y aclaró que “somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos un producto pulido”.

Otro dato que circuló en las últimas horas es que la Reforma Previsional y la Ley de Coparticipación quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo.