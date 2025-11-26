El Gobierno denunció a una financiera ligada al Chiqui Tapia por lavado de dinero y evasión La Dirección General Impositiva sostiene que una empresa que auspicia a Barracas Central y a la Liga Profesional movió 818 mil millones de pesos en un “circuito marginal”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue vinculado a una denuncia millonaria por lavado de dinero, que tiene como protagonista a una financiera Sur Finanzas SA, por una presunta evasión del Impuesto al Cheque y por una masiva maniobra de lavado de activos.

La empresa, según los acusadores, estaría ligada a Tapia y son auspiciantes de Barracas Central y de la Liga Profesional.

La denuncia de la Dirección General Impositiva (Arca) detalla que la operatoria bajo investigación movilizó alrededor de $818.000 millones de pesos. La DGI detectó que el dinero provendría de un “circuito marginal”, ya que las transacciones se realizaban a través de la billetera virtual de Sur Finanzas por personas que no tienen actividad económica conocida o son monotributistas de muy baja categoría.

La DGI estima que la financiera evadió más de 3.300 millones de pesos en concepto de Impuesto al Cheque. La exposición pública de Maximiliano Ariel Vallejo (vicepresidente de Sur Finanzas), que ostenta su cercanía a Tapia en redes y patrocina a su club, intensifica el escrutinio sobre el vínculo entre el poder económico y deportivo.

La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. El origen de esos fondos disparó las sospechas del fisco.

Los investigadores llegaron a la conclusión que a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP se operaron $818.000.000.000. De ese total, el 31% son sujetos no categorizados y, dentro de este número, el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada.

El “PDFgate” y la amenaza de fraude

El problema financiero se suma al escándalo administrativo conocido como “PDFgate”. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reveló que la AFA intentó sancionar a Estudiantes de La Plata por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central, utilizando el Boletín N°6625 con fecha de febrero de 2025.

Peritos informáticos consultados confirmaron que el documento fue creado y modificado el domingo 23 de noviembre (horas después del partido), exponiendo a la AFA a una denuncia por la posible adulteración de un documento oficial.

El equipo legal de Estudiantes está evaluando llevar el asunto a la Justicia por fraude, sobre todo si los jugadores que realizaron el gesto son suspendidos.