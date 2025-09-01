Alquileres con suba récord

Los contratos alcanzados por la Ley de Alquileres de 2020 registran este mes un aumento del 50,3 % anual, según el Índice de Contrato de Locación (ICL). Se trata de uno de los ajustes más altos de los últimos meses, que vuelve a tensionar el acceso a la vivienda para inquilinos en todo el país.

Prepagas y colegios privados

Las cuotas de la medicina prepaga aumentan entre 1,6 % y 1,9 %, en el marco del esquema de ajustes mensuales.
En tanto, los colegios privados con subsidio estatal también aplicarán subas: en la Ciudad de Buenos Aires las cuotas se incrementan un 3,2 %, mientras que en Provincia de Buenos Aires la suba será del 2,8 %.

Transporte público más caro

El transporte urbano registra nuevas actualizaciones:

Servicios públicos: gas, agua y electricidad

Combustibles

Desde este lunes rige una nueva actualización de impuestos que eleva los precios en surtidor:

Un mes de mayor presión inflacionaria

Con una inflación que en julio fue del 1,9 % y estimaciones para agosto en torno al 2 % – 2,5 %, la seguidilla de aumentos en septiembre coloca a la economía familiar frente a un nuevo desafío. Vivienda, salud, transporte, educación y servicios esenciales se encarecen al mismo tiempo, configurando un escenario de fuerte presión sobre el poder adquisitivo.

MIRA TAMBIÉN

Aumentos Economía

Noticias relacionadas