Cristina Fernández de Kirchner publicó este sábado un extenso mensaje en la red social X en el que lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
“¡Che Milei! ¡Que olor a default!”, comenzó el texto, en el que acusó al gobierno de haber “fumado más de mil millones de dólares en apenas dos días” y de financiar “la fuga a dólar barato” con préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID.
En su publicación, la ex mandataria calificó a Caputo como parte de “la banda del carry trade” y lo responsabilizó por “llevarse puesto el país, primero con Macri y ahora con Milei”.
Kirchner también recordó que durante su gestión y la de Néstor Kirchner no se contrajeron deudas con el FMI y que en 2005 se pagó la totalidad del crédito que la Argentina mantenía con el organismo. Además, subrayó que entre 2005 y 2012 se restituyeron los dólares retenidos a los ahorristas tras el corralito del 2001.
En otro pasaje, criticó la supuesta intención del gobierno de pedir un nuevo préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”, escribió.
La ex vicepresidenta también mencionó la situación judicial que atraviesa y la vinculó con su gestión económica: “Cada vez está más claro por qué estoy presa. Fuimos, después de Perón, los únicos que no pedimos un préstamo al FMI y pagamos toda la deuda”.
Finalmente, apuntó contra el presidente por supuestas declaraciones en Córdoba sobre grabaciones de su ex abogado y lanzó un mensaje irónico sobre su hermana Karina Milei, a quien acusó de corrupción.
Noticias relacionadas