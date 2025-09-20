Cristina Kirchner apuntó contra Milei y Caputo: “¡Que olor a default!” La ex presidenta cuestionó el manejo financiero del gobierno nacional y acusó al ministro de Economía de “llevarse puesto el país con la banda del carry trade”. También recordó la decisión de Néstor Kirchner de cancelar la deuda con el FMI en 2005.

Cristina Fernández de Kirchner publicó este sábado un extenso mensaje en la red social X en el que lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!”, comenzó el texto, en el que acusó al gobierno de haber “fumado más de mil millones de dólares en apenas dos días” y de financiar “la fuga a dólar barato” con préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID.

En su publicación, la ex mandataria calificó a Caputo como parte de “la banda del carry trade” y lo responsabilizó por “llevarse puesto el país, primero con Macri y ahora con Milei”.

Kirchner también recordó que durante su gestión y la de Néstor Kirchner no se contrajeron deudas con el FMI y que en 2005 se pagó la totalidad del crédito que la Argentina mantenía con el organismo. Además, subrayó que entre 2005 y 2012 se restituyeron los dólares retenidos a los ahorristas tras el corralito del 2001.

En otro pasaje, criticó la supuesta intención del gobierno de pedir un nuevo préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”, escribió.

La ex vicepresidenta también mencionó la situación judicial que atraviesa y la vinculó con su gestión económica: “Cada vez está más claro por qué estoy presa. Fuimos, después de Perón, los únicos que no pedimos un préstamo al FMI y pagamos toda la deuda”.

Finalmente, apuntó contra el presidente por supuestas declaraciones en Córdoba sobre grabaciones de su ex abogado y lanzó un mensaje irónico sobre su hermana Karina Milei, a quien acusó de corrupción.