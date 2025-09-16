Cristina Kirchner, tras la cadena nacional de Milei: “Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018” La ex presidenta reapareció en X para cuestionar el discurso en el que el jefe de Estado presentó el presupuesto 2026. Comparó el relato oficial con la gestión de Cambiemos y apuntó directamente contra el ministro Caputo: “El tic tac de la bomba de tiempo ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a utilizar este martes su cuenta en X (ex Twitter) para responder el discurso que Javier Milei dio en cadena nacional al anunciar el proyecto de presupuesto 2026. Con ironía, cuestionó la afirmación del presidente de que “lo peor ya pasó” y trazó un paralelo con el gobierno de Mauricio Macri.

“Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”, escribió la ex mandataria, y agregó: “¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?”.

Cristina también apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu ministro de Economía… ¡Bingo hermano!”.

En un extenso hilo, la ex vicepresidenta cuestionó el equilibrio fiscal anunciado por Milei, al que definió como “una verdadera bomba de tiempo” basada en endeudamiento y emisión, con “tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”.

Además, aseguró que “muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos: sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos y su comida”, mientras —según dijo— “las comisiones eran para el círculo cercano del presidente y los cargos para lo peor de la casta más rancia”.

La ex mandataria cerró su mensaje con una recomendación irónica a Milei: “Largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.