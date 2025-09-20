El Gobierno de Milei entró al top 10 de mayores ventas diarias de dólares desde 2003 El Banco Central de la República Argentina vendió USD 678 millones en un día, cifra que lo ubicó oficialmente entre las diez mayores intervenciones de reservas para contener el dólar desde que, en 2003, el organismo comenzó a mostrar las cifras diarias. Este nivel de ventas no se veía desde las crisis económicas vividas entre 2018 y 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Este viernes el Banco Central de la República Argentina, bajo la conducción de Santiago Bausili, debió realizar ventas de reservas que treparon a los USD 678 millones para sostener la cotización del dólar dentro de las bandas de flotación implementadas por el Gobierno.

Esa intervención diaria lo ubicó en el décimo puesto del ranking histórico —desde 2003 hasta la fecha— de mayores ventas de dólares por día.

Esas ventas se suman a otras dos jornadas recientes en las cuales el BCRA ya había salido al mercado a desarmar tensiones cambiarias: el miércoles vendió USD 53 millones y el jueves USD 379 millones.

En total, en estas tres ruedas (días de mercado), el BCRA comprometió USD 1.110 millones.

Para encontrar cifras similares o superiores hay que remontarse a los momentos más críticos de la economía argentina reciente.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Federico Sturzenegger presidía el BCRA, se registró la mayor venta de la historia: fueron USD 1.472 millones, vendidos el 25 de abril de 2018.

De las diez mayores ventas diarias de dólares, hasta acá las primeras nueve correspondían a la presidencia de Macri y la restante a la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ese último lugar es el que ahora ocupa el de Milei.

El ranking del Banco Central