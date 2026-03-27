Cristina y Kicillof defendieron la estatización y cruzaron a Milei La expresidenta y el exministro de Economía celebraron la decisión de la Justicia de Estados Unidos, reivindicaron la expropiación de 2012 y cuestionaron al actual presidente por sus críticas al proceso

Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que benefició a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Economía Axel Kicillof salieron a respaldar la estatización de la petrolera y a responder las críticas del presidente Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Cristina Kirchner agradeció al estudio jurídico que llevó adelante la defensa del Estado argentino en tribunales estadounidenses y destacó los fundamentos del fallo. “Las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional”, sostuvo, al tiempo que consideró que la decisión judicial reafirma la soberanía de los Estados.

En ese sentido, la exmandataria aseguró que la resolución “deja en claro que la expropiación de YPF se hizo conforme a derecho” y defendió la recuperación de la compañía como una decisión “estratégica” para el país. Además, vinculó ese proceso con el desarrollo de Vaca Muerta y el actual superávit energético.







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Por su parte, Kicillof apuntó directamente contra el discurso del oficialismo y sostuvo que el fallo “deja en evidencia años de mentiras”. Según planteó, la causa fue impulsada por fondos internacionales con el objetivo de cuestionar una decisión soberana y obtener ganancias.

El actual gobernador bonaerense también cruzó a Milei por sus críticas al proceso de estatización. “Mientras hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado defendían los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, afirmó, y consideró que esa idea formó parte de una “operación” para desacreditar la nacionalización.

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En un tono más político, Kicillof sostuvo que los cuestionamientos a la expropiación no eran personales sino que apuntaban contra una política pública. “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana”, señaló, y agregó que el actual gobierno “nunca habría nacionalizado YPF”.









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Ambos dirigentes coincidieron en reivindicar la estatización de 2012 como una de las decisiones económicas más relevantes de las últimas décadas y remarcaron el rol actual de la petrolera en la economía argentina.

Las declaraciones se dan en medio de la fuerte disputa política que se reavivó tras el fallo judicial en Estados Unidos, que dejó sin efecto la condena contra el país y evitó un pago multimillonario en uno de los litigios más importantes que enfrentaba la Argentina en el exterior.