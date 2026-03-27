Javier Milei hablará esta noche sobre el fallo de YPF en cadena nacional El Presidente dará un mensaje grabado tras la decisión de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina y evitó un pago millonario. El horario fue adelantado para no superponerse con el partido de la Selección

El presidente Javier Milei encabezará este viernes a las 19 una cadena nacional para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF.

El mensaje, que será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, fue organizado durante la jornada y girará en torno a lo que el propio mandatario definió como un hecho “histórico”: la revocación de la condena que obligaba al país a pagar más de 16 mil millones de dólares.

Según fuentes oficiales, la cadena nacional iba a realizarse originalmente a las 20, pero fue adelantada a las 19 para evitar superponerse con el amistoso de la selección argentina. De todos modos, no se descarta que la transmisión pueda extenderse y afectar el inicio del encuentro televisado.

El fallo fue dictado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska y exculpó a la petrolera en el proceso de estatización de 2012. De esta manera, la Argentina evita un pago multimillonario en uno de los litigios más importantes que enfrentaba en el exterior.

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El juicio, iniciado en 2015, había tenido un revés para el país en 2023, cuando la magistrada estadounidense determinó que el Estado debía indemnizar a los demandantes por no haber respetado el estatuto de la compañía durante la expropiación.

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Ahora, tras la decisión de la Cámara, las partes aún tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, en lo que sería la última instancia del proceso.

En la previa del mensaje, Milei volvió a celebrar el resultado judicial y destacó el trabajo del equipo legal del Estado, al tiempo que remarcó que el fallo permitió evitar un desembolso cercano a los 18 mil millones de dólares. Además, reiteró sus críticas al proceso de estatización impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof al frente del área económica.

La cadena nacional se da en medio de la fuerte repercusión política que generó el fallo, con el oficialismo destacándolo como un hito y la oposición defendiendo la legalidad y el carácter estratégico de la expropiación de YPF.