Reformas Clave Listas para Debate
Las reformas, que han sido objeto de intensas negociaciones técnicas durante meses, buscan simplificar el sistema impositivo y modernizar las normativas laborales para incentivar la inversión y reducir los costos de contratación.
En el ámbito tributario, se espera que el proyecto incluya medidas enfocadas en la desregulación y la eliminación de impuestos distorsivos, mientras que la reforma laboral buscará flexibilizar aspectos de la registración y el encuadre de ciertas modalidades de empleo, aunque se anticipan fuertes debates sobre el alcance de los cambios propuestos.
Recambio Ministerial Inminente por Asunciones en el Congreso
Paralelamente a la definición de las reformas, el Gobierno se prepara para un movimiento significativo en su gabinete. La próxima asunción de varios funcionarios nacionales en sus bancas en el Congreso —tras ser electos o haber renunciado a sus cargos para asumir en el Poder Legislativo— forzará una reestructuración ministerial.
Fuentes cercanas al Despacho Presidencial señalaron que este recambio se concretará una vez que finalicen los trámites formales de las nuevas autoridades legislativas. Se prevé que los nuevos ministros asuman sus cargos a inicios de diciembre, justo antes o al mismo tiempo que se presente la legislación pendiente. Este movimiento, si bien esperado, podría generar un período de transición en áreas sensibles de la administración.
El Gobierno apuesta a que la llegada de nuevos actores al Congreso, sumada a la presentación de estas reformas clave, marque el inicio de una etapa decisiva en su gestión legislativa.