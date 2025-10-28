Las reformas laboral y tributaria llegan al Congreso en diciembre, en medio de cambios en el gabinete El Poder Ejecutivo Nacional ha confirmado que tiene finalizadas las propuestas de reforma laboral y tributaria, dos de los pilares de su agenda económica para el próximo período. Fuentes oficiales indicaron que ambos paquetes de medidas serán remitidos al Congreso de la Nación en el mes de diciembre, buscando un tratamiento acelerado tras el recambio de autoridades y la asunción de nuevos legisladores.

Reformas Clave Listas para Debate

Las reformas, que han sido objeto de intensas negociaciones técnicas durante meses, buscan simplificar el sistema impositivo y modernizar las normativas laborales para incentivar la inversión y reducir los costos de contratación.

En el ámbito tributario, se espera que el proyecto incluya medidas enfocadas en la desregulación y la eliminación de impuestos distorsivos, mientras que la reforma laboral buscará flexibilizar aspectos de la registración y el encuadre de ciertas modalidades de empleo, aunque se anticipan fuertes debates sobre el alcance de los cambios propuestos.

Recambio Ministerial Inminente por Asunciones en el Congreso

Paralelamente a la definición de las reformas, el Gobierno se prepara para un movimiento significativo en su gabinete. La próxima asunción de varios funcionarios nacionales en sus bancas en el Congreso —tras ser electos o haber renunciado a sus cargos para asumir en el Poder Legislativo— forzará una reestructuración ministerial.

Fuentes cercanas al Despacho Presidencial señalaron que este recambio se concretará una vez que finalicen los trámites formales de las nuevas autoridades legislativas. Se prevé que los nuevos ministros asuman sus cargos a inicios de diciembre, justo antes o al mismo tiempo que se presente la legislación pendiente. Este movimiento, si bien esperado, podría generar un período de transición en áreas sensibles de la administración.

MIRA TAMBIÉN Cyber Monday 2025: llegan los grandes descuentos en productos y servicios online

El Gobierno apuesta a que la llegada de nuevos actores al Congreso, sumada a la presentación de estas reformas clave, marque el inicio de una etapa decisiva en su gestión legislativa.