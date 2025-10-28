El ministro Luis Caputo criticó al kirchnerismo: “Quedó claro el riesgo kuka” Afirmó que “las inversiones buscan previsibilidad”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “si queremos graduarnos de país serio” el kirchnerismo no puede ser una opción política y enfatizó que “las inversiones de largo plazo buscan previsibilidad”.

“Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

En un posteo en redes sociales, sostuvo que este escenario “ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”.

En ese marco, Caputo sostuvo que “si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”.

El ministro sostuvo que “ningún país serio ofrece esa volatilidad política “ y afirmó que “las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad”.

“Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países”, añadió.

Caputo señaló que “la oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!”