Detuvieron a un bioquímico acusado de mantener aislada a su familia en condiciones extremas El hecho ocurrió en Esquel. El hombre, de 71 años, quedó bajo investigación tras un procedimiento en su casa. La causa busca esclarecer las condiciones en las que vivían los integrantes de la familia y determinar si fueron privados ilegítimamente de su libertad.

Un bioquímico de 71 años fue detenido en la ciudad chubutense de Esquel, acusado de secuestrar a su pareja y a sus hijos. En el domicilio encontraron a una mujer, dos adolescentes y una joven mayor de edad que, según la información oficial, no estaban escolarizados y permanecían apartados del entorno social.

El detenido fue identificado como Miguel Edgardo Battista, quien había adquirido notoriedad durante la pandemia de Covid-19 por sus apariciones en medios nacionales, en las que buscaba difundir un suplemento que él mismo elaboraba.

Fuentes judiciales describieron al medio Clarín que el escenario familiar como una situación de “gran vulnerabilidad” y aclararon que, de acuerdo con los primeros datos reunidos, no estaría relacionada con una condición de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica.







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Una investigación que comenzó por el aviso de vecinos

La Fiscalía de Esquel inició las actuaciones el 10 de octubre, luego de recibir un aviso de vecinos que alertaron sobre un fuerte olor proveniente de una vivienda ubicada en Pasaje La Cascada al 600. Según trascendió en medios locales, esa situación motivó las primeras intervenciones para conocer qué ocurría dentro de la propiedad.

El Ministerio Público Fiscal informó que, antes del allanamiento, la Policía Comunitaria había realizado varios intentos sin éxito para establecer contacto con los integrantes de la familia. Ante la imposibilidad de avanzar, intervinieron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

El caso tuvo un momento decisivo el 22 de octubre, cuando, tras varias horas de tensión y frente a la negativa del hombre a permitir el ingreso de los profesionales, se elaboró un informe urgente de riesgo. De acuerdo con fuentes judiciales, el documento advirtió sobre la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban las personas que vivían en el lugar.

Finalmente, este jueves, la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria judicial Mónica Caveri encabezaron un allanamiento que terminó con la detención del bioquímico.

Qué delitos se investigan

La causa fue encuadrada provisoriamente bajo las figuras de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La investigación busca establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar si las conductas denunciadas afectaron la salud psicofísica, la libertad de circulación y otros derechos fundamentales de las víctimas.

Algunos medios locales difundieron versiones sobre posibles signos de desnutrición en los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, esa información no pudo ser confirmada de manera independiente y deberá ser evaluada en el marco de las actuaciones judiciales y sanitarias.

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Tras el procedimiento, los organismos judiciales y de salud activaron los protocolos de asistencia correspondientes. El grupo familiar comenzó a recibir contención médica y psicológica con el objetivo de evaluar las consecuencias de la situación atravesada y avanzar en la restitución de sus derechos.

La Fiscalía dará más detalles del caso

El Ministerio Público Fiscal anunció que brindará información adicional durante una conferencia de prensa prevista para este mediodía, luego de una audiencia en la que solicitará la apertura formal de la investigación y otras medidas destinadas a evitar posibles interferencias en el proceso.

En Chubut rige el sistema procesal penal acusatorio, por lo que la investigación está a cargo de la Fiscalía, mientras que el juez tiene la función de controlar la legalidad de las actuaciones y resolver los planteos que correspondan.

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Las autoridades, además, remarcaron que mantendrán bajo reserva la identidad, las imágenes y cualquier dato que permita localizar a las personas afectadas. La decisión responde a las normas de protección de niñas, niños y adolescentes, así como a las recomendaciones para el tratamiento de situaciones vinculadas con la salud mental.

El objetivo, señalaron desde el ámbito judicial, es preservar la intimidad de las víctimas y evitar su revictimización mientras los equipos especializados trabajan para garantizar su protección y la recuperación de sus derechos.