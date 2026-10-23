La estrella culona tendrá su película: la expedición del Conicet llega al cine Bichos del mar se estrenará el 26 de noviembre y está inspirada en la misión científica que exploró el cañón submarino de Mar del Plata. Las transmisiones en vivo de la expedición alcanzaron 18 millones de visualizaciones en 2025.

La expedición submarina del Conicet que cautivó a millones de personas durante 2025 tendrá su propia versión cinematográfica.

Bajo el título Bichos del mar, la producción llegará a la pantalla grande el próximo 26 de noviembre, con una propuesta que toma como inspiración una de las experiencias de divulgación científica más convocantes de los últimos años.

El punto de partida de la película es la misión que reunió a 25 científicos para explorar el cañón submarino de Mar del Plata, ubicado a unos 300 kilómetros de la costa argentina. A bordo del buque oceanográfico RV Falkor (too), los investigadores se adentraron en las profundidades del océano para estudiar su biodiversidad y mostrar al público un universo poco conocido.

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Las transmisiones en vivo de la expedición generaron un fenómeno de alcance masivo: alcanzaron los 18 millones de visualizaciones y convocaron a miles de usuarios que se conectaron en distintos horarios para seguir los descubrimientos y conocer las especies que habitan el fondo marino.

De la exploración científica a una historia de ficción

Lejos de limitarse a reconstruir los acontecimientos de la misión, Bichos del mar propone una combinación de géneros que incluye aventura, comedia romántica, musical, drama bélico, ciencia ficción y fantasía.

El adelanto de la película presenta una historia ambientada a bordo de un barco que transporta “bichos de arriba y de abajo”, en una propuesta que cruza distintos mundos y toma como referencia el universo marino que sorprendió a los espectadores durante las transmisiones.

La repercusión de la expedición también estuvo marcada por algunos de sus protagonistas y por las especies que se convirtieron en favoritas del público. Entre ellas se destacó la popular “estrella culona”, mientras que la científica Nadia Cerino ganó notoriedad con el apodo de “Nadia Coralina”.

La campaña científica, identificada como “Talud Continental IV / Oasis submarinos del Cañón de Mar del Plata”, tuvo como objetivo explorar ambientes submarinos y ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del Mar Argentino.

Sin embargo, el alcance de la iniciativa trascendió el ámbito académico. La posibilidad de seguir el trabajo de los especialistas en tiempo real convirtió una investigación científica en una experiencia compartida por millones de personas, que pudieron observar organismos y paisajes submarinos habitualmente inaccesibles.

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Con su llegada al cine, Bichos del mar retoma ese interés por las profundidades oceánicas y lo transforma en una propuesta de ficción. El estreno del 26 de noviembre marcará así un nuevo capítulo para una expedición que logró acercar la ciencia a públicos de todas las edades y despertar la curiosidad por un ecosistema todavía lleno de misterios.