Sobreseyeron a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento del Presidente, su hermana y el resto de los acusados al considerar que no hubo delito.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al resto de los imputados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, al considerar que los hechos investigados no constituyen un delito.

La decisión alcanzó, entre otros, a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, y al creador del criptoactivo, el estadounidense Hayden Davis. El fallo se produjo luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los acusados. Según la resolución, ninguno fue llamado a prestar declaración indagatoria y se ordenó archivar el expediente.

La investigación se inició tras la promoción de $LIBRA por parte de Milei en la red social X, el 14 de febrero de 2025, y el posterior desplome de su cotización, que provocó pérdidas entre inversores.

Sin estafa por falta de un engaño comprobado

El juez sostuvo que la suba y posterior caída del valor de $LIBRA no son suficientes para configurar una estafa. Para acreditar ese delito, consideró necesario demostrar una maniobra engañosa concreta, que los compradores hayan sido inducidos a error y que ese engaño les haya provocado un perjuicio económico.

La investigación no logró identificar una afirmación falsa específica que hubiera determinado las compras del activo. Además, la resolución señaló que la volatilidad es una característica de las denominadas memecoins y que una pérdida económica, por sí sola, no demuestra la existencia de un delito.

El posteo de Milei

El fallo también descartó que la publicación de Milei configurara abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. Según el magistrado, no se acreditó que la promoción de la criptomoneda constituyera un acto oficial ni que hubiera existido una intervención estatal vinculada con el proyecto.

La Secretaría Legal y Técnica informó que no había registros de actuaciones administrativas relacionadas con $LIBRA. Además, la Oficina Anticorrupción consideró que el mensaje se difundió desde la cuenta personal del Presidente, sin utilizar recursos públicos ni canales institucionales de la Presidencia.

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El juez tampoco encontró documentación que demostrara un acuerdo confidencial entre Milei y Davis, creador del criptoactivo, ni elementos que acreditaran la intervención del mandatario en una operación estatal o en un contrato gestionado por la administración pública.

La situación de Karina Milei

En relación con Karina Milei, el magistrado descartó que existieran pruebas suficientes para sostener una acusación por tráfico de influencias. Entre los elementos analizados había archivos extraídos del celular de Mauricio Novelli, incluido un documento sin firmas que aludía a un supuesto acuerdo con una persona identificada como “H”, que sería Hayden Davis.

La resolución también mencionó registros sobre la autorización de ingreso de Davis y Bartosz Lipinski a la Casa Rosada en julio de 2024. Sin embargo, el juez consideró que esa constancia no demostraba por sí misma la existencia de un acuerdo ilícito.

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Los peritajes confirmaron que la nota sobre el supuesto acuerdo había existido en la aplicación Apple Notes, pero no permitieron e