El sugestivo video de Patricia Bullrich en medio de los rumores sobre su candidatura para 2027 La senadora de La Libertad Avanza compartió imágenes del Senado musicalizadas con una canción de Plan B y escribió que conoce “la fuerza de los argentinos”. Días atrás, aseguró que está preparada para ser presidenta, aunque aclaró que Javier Milei tiene prioridad para buscar la reelección.

Patricia Bullrich volvió a generar especulaciones sobre su futuro político con una publicación en redes sociales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado difundió un video con imágenes de la Cámara alta y de su despacho, musicalizado con la canción Es un secreto, del dúo puertorriqueño Plan B, en medio de las versiones sobre una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.

“Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, escribió la exministra de Seguridad para acompañar el material audiovisual, que cierra con una imagen suya, seria, con los puños apoyados sobre el escritorio de su despacho.

El mensaje se conoció después de que, el jueves por la noche, Bullrich anticipara en su cuenta de X que “se vienen cositas”. La elección de la canción y el tono del video alimentaron las interpretaciones sobre sus aspiraciones políticas, aunque la senadora no confirmó ninguna candidatura.





“Estoy preparada”, pero Milei lleva la delantera

Las especulaciones se producen luego de que Bullrich se refiriera a una eventual postulación presidencial y reconociera que está en condiciones de ocupar ese lugar. Sin embargo, sostuvo que el actual mandatario tiene prioridad dentro del oficialismo.

“El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien”, afirmó durante una entrevista con TN.

En ese marco, la senadora remarcó que, aunque se preparó para competir por la Presidencia, por ahora no está en carrera. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, expresó.

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También cuestionó las presiones para que defina anticipadamente su futuro electoral. “Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata”, señaló.