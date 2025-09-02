Día de la industria: la UIA presenta un documento con los 10 principios productivos claves El encuentro se realiza en Córdoba, con empresarios y autoridades nacionales y provinciales, en el marco del festejo que organizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC) dentro de su tradicional coloquio anual.

Desde Córdoba. Con presencia de funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipal, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) realizará este martes su 17° Coloquio Industrial, que coincidirá con el festejo del Día de la Industria y que contará con la presencia de toda la cúpula de la Union Industrial Argentina (UIA).

Tanto es así que la central fabril que dirige Martín Rappallini decidió realizar la conmemoración principal en esta ciudad, en coincidencia con el coloquio, y presentar, en este contexto y a casi dos meses de las elecciones legislativas, un decálogo para avanzar en un “Nuevo contrato productivo”, según anticiparon anoche mediante un comunicado.

El parte de prensa fue emitido al término de un encuentro de Junta Directiva realizado en un salón del hotel Orfeo Suites, antes de la Cena Coloquio que tuvo lugar a las 20 en el restaurante Lucca, Farina e Vino ubicado dentro del hotel. Participaron de esta reunión industriales de todos los sectores del país y el denominador común fue una enorme preocupación por la marcha de la economía, la caída del consumo, las altas tasas de interés y los vaivenes cambiarios. En las últimas semanas también creció la inquietud por los ruidos políticos, que le imprimen mayor incertidumbre al plan económico, según los empresarios.

El coloquio de la UIC comenzará a las 12 en el Centro de Convenciones de Córdoba bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo” y contará con la presencia de unos 700 empresarios y referentes de la política. Participará de la apertura el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien el titular de la UIA le presentará el mencionado decálogo productivo.

El decálogo industrial

Según el comunicado de la UIA, el decálogo se organiza en diez principios rectores:

1. Institucionalidad y vínculo público-privado

El documento resalta que “el desarrollo productivo requiere un marco institucional sólido, basado en la seguridad jurídica, el respeto a los contratos y la devoción al orden democrático, la división de poderes y las instituciones republicanas”. La UIA plantea que la previsibilidad y el respeto a las reglas son la base de la confianza para sostener políticas de largo plazo. Además, enfatiza la necesidad de un diálogo permanente con el Estado para definir y mantener estrategias industriales estables.

“Es fundamental un diálogo fluido entre el Estado y el sector privado, que permita diseñar y sostener políticas industriales de largo plazo, basadas en la confianza mutua y la previsibilidad”, sostiene el texto. Este principio busca garantizar condiciones para la inversión y el crecimiento sostenido de la industria en un marco democrático y republicano.

2. Orden macroeconómico

El decálogo advierte que sin estabilidad resulta imposible proyectar. “La estabilidad macroeconómica, la baja inflación, el orden de las cuentas públicas y externas, la transparencia del Estado y su eficiencia operativa son condiciones esenciales para generar confianza”. Según la UIA, esas condiciones son las que permiten atraer inversiones y ofrecer un entorno favorable tanto para el desarrollo industrial como para el bienestar social.

La visión es que el orden macroeconómico debe funcionar como pilar de todo el sistema productivo. El documento puntualiza que, sin un marco económico estable, no hay condiciones para sostener procesos de inversión ni para mejorar la competitividad de la industria en el tiempo.

3. Competitividad sistémica

La UIA recuerda que la industria nacional compite en el mercado global y que necesita reglas claras para hacerlo. “La industria argentina forma parte del sector transable de la economía: compite a diario con productos de otros países en calidad y precio. Por eso, es imprescindible nivelar las condiciones de competencia y eliminar la informalidad para reducir la competencia desleal”.

El documento menciona como trabas principales el “costo argentino estructural”, que incluye presión fiscal elevada, infraestructura deficiente, financiamiento escaso y caro, sobrecostos logísticos y brechas en la formación de capital humano. La UIA plantea que enfrentar estas distorsiones es clave para consolidar la competitividad económica, junto con inversiones estratégicas en energía e infraestructura.

4. Exportaciones e inserción internacional

El texto señala que “la integración al mundo debe ser una herramienta para el desarrollo, la atracción de la inversión y la generación de empleo y divisas”. Para eso, se destaca el fortalecimiento del Mercosur y la firma de acuerdos con mercados estratégicos que permitan ampliar oportunidades de exportación.

También reclama cambios en la política tributaria vinculada al comercio exterior: “Es esencial eliminar impuestos distorsivos a las exportaciones, devolver tributos internos y asegurar condiciones simétricas de competencia frente a otros países”. La UIA plantea que la política comercial debe estar al servicio de la producción, con reglas claras que eviten distorsiones.

5. Desarrollo federal equilibrado

El decálogo subraya que “la industrialización debe ser un proyecto federal. Ninguna región ni sector puede desarrollarse de manera aislada”. La UIA impulsa una visión integradora que refuerce cadenas de valor y economías regionales.

El objetivo es reducir asimetrías y promover políticas que potencien las capacidades productivas de cada territorio. El documento propone una agenda de crecimiento donde todas las provincias puedan participar y aprovechar sus ventajas competitivas.

6. Modernización laboral

El documento plantea que el marco laboral debe adaptarse a los desafíos actuales. “Es imprescindible adaptar la legislación laboral a los desafíos del siglo XXI, reducir la litigiosidad, disminuir las cargas no salariales, promover la formalización y favorecer el aumento de la productividad interna de las empresas”.

Según la UIA, la actualización de las reglas laborales debe darse siempre dentro del marco de respeto a los derechos de los trabajadores. El objetivo es que la modernización se traduzca en mayor formalización y en un aumento sostenido de la productividad.

7. Financiamiento productivo

El acceso al crédito de largo plazo es señalado como condición crítica para sostener el crecimiento. “La inversión industrial requiere acceso al crédito de largo plazo. Es crítico contar con instrumentos financieros accesibles para las empresas industriales en general y especialmente adecuados para las PyMEs”.

De acuerdo con el documento, solo con financiamiento accesible podrán sostenerse procesos de transformación productiva, modernización tecnológica y generación de empleo. El texto enfatiza que el financiamiento productivo debe estar disponible en condiciones competitivas para todos los sectores.

8. Inversión en infraestructura y logística

La UIA resalta que “la mejora de la conectividad física es clave para la competitividad”. Reclama obras estratégicas que reduzcan costos logísticos, integren territorios y faciliten el acceso a mercados internos y externos.

El decálogo agrega que también es fundamental fortalecer los servicios públicos esenciales, que condicionan el desarrollo social y territorial. Infraestructura y logística aparecen así como un pilar central para bajar costos y ampliar la competitividad de la industria argentina.

9. Capacitación, innovación y tecnología

El documento remarca que el conocimiento es hoy un factor insustituible para la competitividad. “Debemos invertir en educación técnica, formación continua y vinculación permanente entre universidades y fábricas”. Además, subraya la necesidad de incentivar la innovación y la adopción tecnológica en los procesos productivos.

La UIA sostiene que “la educación técnica, la ciencia y la tecnología son pilares de la industria, ya no del futuro, sino del presente”. Según el decálogo, esa vinculación con el sistema educativo es indispensable para aumentar el valor agregado y favorecer la inclusión laboral.

10. Compromiso con la ética y la sustentabilidad

Finalmente, la UIA plantea un principio vinculado a la responsabilidad social empresaria y al cuidado del ambiente. “Promovemos una industria responsable, comprometida con el ambiente, el desarrollo social y la ética empresarial”.

El texto incluye además un llamado a la transparencia institucional, al diálogo intergeneracional y a la formación de jóvenes dirigentes y empresarios. Estos ejes son presentados como bases de una Argentina industrial moderna, orientada hacia la sustentabilidad y la ética en los negocios.

La UIA informó que 80 entidades socias enviaron su adhesión a este documento que busca funcionar como una hoja de ruta para la actividad fabril. El objetivo no sólo es entregárselo al Gobierno, sino también a la oposición, y aprovechar también el escenario preelectoral para marcar agenda y poder discutirlo con los candidatos y/o legisladores electos.

La preocupación sectorial

Durante la reunión de Junta Directiva, los representantes regionales y sectoriales de la UIA manifestaron su preocupación por el nivel de actividad económica y reiteraron la necesidad de implementar líneas de crédito que sostengan la producción y el empleo. Fuentes de la entidad explicaron a Infobae que están reclamando que vuelvan las 12 cuotas de “Cuota simple” cuando bajen las tasas, ya que es necesario impulsar el consumo nuevamente.

En la UIA remarcan que el Gobierno está precupado por el nivel de actividad y no descartan que puedan tomarse nuevamente medidas con ésa. Actualmente, no sólo no existe más el programa oficial, que tenía una tasa subsidiada, sino que se encareció tanto el crédito que la mayoría de los comercios ofrecen solamente 3 cuotas sin interés.

Los industriales valoraron el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal alcanzados por el gobierno nacional, pero advirtieron que esas medidas debían estar acompañadas de políticas que fortalezcan las cadenas de valor.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de garantizar acceso a financiamiento para capital de trabajo, en particular para las PyMIs industriales, en un contexto de costos crecientes. También insistieron en la eliminación de los derechos de exportación aplicados a la industria y en la ampliación de reintegros a las exportaciones de valor agregado, especialmente manufacturas de origen industrial y alimentos elaborados.

Durante la reunión en Córdoba, hubo referencias al impacto del contrabando y la informalidad sobre el sector formal de la economía. Los empresarios señalaron que esas prácticas generan competencia desleal y golpean la actividad.

La UIA informó que, por este motivo, mantuvo una reunión con la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con el director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Martín Culatto, para analizar el problema y coordinar acciones.

La agenda del Coloquio

La apertura del evento contará con las palabras de Luis Macario, presidente de la UIC; Martín Rappallini, presidente de la UIA; Martín Llaryora, gobernador de la Provincia de Córdoba; y Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Tras ese bloque, se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, seguido por la entrega de los premios.

El programa del Coloquio incluirá varias exposiciones. Marisa Bircher, ex Secretaria de Comercio Exterior de la Nación y fundadora de la consultora Biglobal, disertará sobre “Competitividad comercial en tiempos de incertidumbre global”. Diego Coatz, economista y director ejecutivo de la UIA, presentará “El potencial industrial: políticas de Estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo”.

Uno de los paneles confirmados contará con la participación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y Rappallini. El debate girará en torno a los desafíos y oportunidades para potenciar la producción y la competitividad del país.

El intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, también tendrá una intervención. Además, el programa incluirá disertaciones del economista Esteban Domecq, quien expondrá acerca de “Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo”; Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto | Mercedes-Benz, quien hablará de “La mirada del CEO hacia el mundo que viene”; y Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes y sociedad, quien se referirá a “Postecnológicos, habilidades para recuperar lo humano”.

Tras decidir festejar el Día de la Industria en Córdoba, la UIA continuará con la agenda federal los días 3 y 4 de septiembre en Santiago del Estero y el 4 y 5 en Mendoza. En cada provincia, la entidad industrial participará de actos vinculados al Día de la Industria, mantendrá reuniones con representantes de los gobiernos provinciales, se encontrará con entidades socias y con industriales de cada región, y visitará establecimientos productivos.

La semana siguiente, la UIA formará parte de “Somos Industria”, un encuentro organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) los días 10 y 11 de septiembre. También se sumará a la celebración del Día de la Industria en Santa Fe, que tendrá lugar el 12 de septiembre en la localidad de Las Parejas.

