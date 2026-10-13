Diego Masaragian es el nuevo secretario nacional de Discapacidad El funcionario reemplazará a Pablo Di Liscia, quien debió dejar el cargo tras protagonizar un siniestro vial. Con el nuevo funcionario se busca garantizar la continuidad de la gestión y reforzar los controles sobre los recursos destinados a las prestaciones

El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió apartarse de sus funciones tras sufrir un accidente. La decisión fue comunicada este martes por el Ministerio de Salud de la Nación, que le deseó una pronta recuperación al funcionario saliente.

Según se informó oficialmente, el nombramiento apunta a garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización del área, con especial atención en los mecanismos de control, las auditorías y la administración de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

“La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad“, precisó el comunicado difundido por la cartera sanitaria.

Un cambio que se definió durante la jornada

En las primeras horas de este martes, Rodrigo Sbarra había quedado al frente del área de manera interina, tal como informó la agencia Noticias Argentinas.

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La medida se había formalizado a través de la disposición 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones. La resolución establecía que Sbarra, quien se desempeña como secretario de Gestión Administrativa de la cartera sanitaria, asumiría temporalmente la conducción hasta que Di Liscia pudiera retomar sus funciones.

Sin embargo, durante la tarde se conoció la designación de Masaragian como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Quién es Diego Masaragian

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, cargo al que llegó en julio de 2025.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Salud, desde esa función estuvo a cargo de la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que integran el organismo.

Entre ellos se encuentran los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).