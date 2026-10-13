Georgieva se reunió con Caputo y destacó la disciplina fiscal de Argentina El encuentro se realizó en el marco de las reuniones del Fondo y el Banco Mundial. El Gobierno busca una dispensa por la meta fiscal para habilitar un giro de US$ 869 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, inició este martes su agenda en Bangkok, Tailandia, donde viajó para participar de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí, mantendrá una serie de reuniones con autoridades de los organismos multilaterales. Pero el foco estará puesto en la negociación con el FMI, ya que todavía no está cerrada la tercera revisión del programa vigente.

La comitiva argentina también está integrada por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La visita, en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, se extenderá hasta el 18 de octubre.

El punto central de la agenda oficial fue el encuentro con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, quien destacó la “disciplina fiscal” de la Argentina como ejemplo a nivel global.

La discusión pasó por cerrar la evaluación correspondiente al primer semestre, que se negociaba desde hace largas semanas, y habilitar luego el tratamiento del caso en el Directorio Ejecutivo, paso indispensable para liberar el desembolso pendiente de u$s869 millones. Al respecto, Caputo destacó en redes sociales que “los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”.

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La meta fiscal, el principal punto pendiente

La revisión quedó atravesada por el incumplimiento del objetivo fiscal acordado con el organismo. Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, frente a una meta de $6,86 billones, con un desvío de $573.974 millones. Por esa diferencia, el equipo económico necesita que el FMI le conceda un waiver (perdón) para que el proceso pueda continuar.

En cambio, el Banco Central sí logró cumplir con la meta de reservas netas después de que el Fondo flexibilizara esa exigencia. La variación acumulada desde fines de 2024 fue de -u$s3.111 millones, dentro del límite de -u$s8.600 millones establecido para junio. En las dos auditorías previas el BCRA había incumplido este objetivo.

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El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina

El viaje de Caputo coincide, además, con la publicación de la nueva edición del World Economic Outlook. Como ocurre en cada asamblea, el FMI actualizó sus estimaciones para la economía mundial y para los distintos países, entre ellos la Argentina.

En concreto, el Fondo recortó a 2,1% la previsión de crecimiento para este año, en línea con la proyección actualizada del Banco Mundial. De esta forma, el FMI redujo en más de un punto la variación esperada en el producto bruto interno, ya que el anterior pronóstico auguraba una expansión de la economía argentina de 3,5%. El organismo también rebajó el crecimiento esperado para 2027, en medio punto, hasta el 3,5%.

A modo de referencia, estas cifras siguen siendo más optimistas que las proyectadas por el consenso de los economistas. El más reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA arrojó una previsión de alza del PBI de 1,5% para el año en curso y de 3% para el venidero.

Los vencimientos y la agenda con los organismos

La eventual aprobación del desembolso permitiría compensar parcialmente los últimos pagos realizados al Fondo. La Argentina giró recientemente cerca de u$s795 millones y tiene por delante nuevos vencimientos por u$s865 millones en noviembre y u$s340 millones en diciembre.

Caputo también mantendrá reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. A eso se sumarán encuentros del G20 y distintas actividades con ministros de Finanzas y autoridades de bancos centrales.

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El resultado de las conversaciones en Bangkok será clave para definir los próximos pasos del programa con el FMI. Por ahora, el Gobierno todavía necesita cerrar el acuerdo técnico, obtener la dispensa por la meta fiscal y conseguir luego la aprobación formal del Directorio para acceder a los fondos.