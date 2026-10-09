“No defienden derechos, defienden cajas”: la acusación de Milei en medio de la polémica por discapacidad El mandatario apuntó contra la oposición por la administración de recursos destinados a causas sociales y reclamó transparencia en contratos y cuentas públicas.

El presidente Javier Milei denunció lo que calificó como “la estafa de las banderas nobles” y acusó al socialismo de utilizar causas sociales para justificar presuntos negocios políticos. Lo hizo en medio de la polémica por las versiones sobre certificados de discapacidad vinculados con Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, quien salió a desmentir las acusaciones.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que “el socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina” y afirmó que se apropia de causas sociales para “justificar curros indefendibles”.

Según Milei, ese mecanismo consiste en utilizar reclamos vinculados con las personas con discapacidad, los jubilados y la universidad pública para exigir mayores partidas presupuestarias y sostener estructuras burocráticas sin controles suficientes.

“Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”, expresó.

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En su mensaje, el Presidente también cuestionó las reacciones frente a los intentos de auditar el destino de los recursos estatales. Según planteó, cuando se busca controlar esas estructuras aparece lo que definió como un “chantaje moral”.

“No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”, manifestó.

En esa línea, Milei sostuvo que el objetivo de esas prácticas no sería mejorar la asistencia a los sectores vulnerables, sino evitar que se investiguen los presuntos negocios relacionados con la administración de fondos públicos. “Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, afirmó.

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Sobre el final de su publicación, el mandatario reclamó que se investiguen eventuales irregularidades y exigió mayor transparencia en el Estado, con la publicación de contratos y rendiciones de cuentas. “No defienden derechos. Defienden cajas”, sentenció.

Y concluyó: “Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”.

La publicación presidencial se conoció en medio de la controversia por las versiones que circularon sobre Romina Uhrig, expareja de Walter Festa, exintendente de Moreno.

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La exdiputada utilizó sus historias de Instagram para rechazar las acusaciones sobre un supuesto uso indebido de certificados de discapacidad. Como parte de su descargo, compartió un comprobante de pago de peaje por $994,15, correspondiente al 5 de octubre de 2026.

“Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad”, expresó.

Además, publicó una fotografía en la que aparece con su pasaporte argentino y mencionó que contaba con una visa para rechazar otras versiones vinculadas con su situación judicial.

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“También vuelvo a compartir la imagen de mi visa para que vean que, si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí”, manifestó.

De todos modos, el comprobante de peaje acredita un pago puntual, pero no permite determinar por sí solo si existió o no un uso indebido de certificados en otras circunstancias. Del mismo modo, la exhibición de una visa no demuestra por sí misma la inexistencia de una causa judicial.

La controversia se suma al debate impulsado por el Gobierno nacional sobre los controles de las pensiones no contributivas por invalidez y las medidas anunciadas para detectar y sancionar posibles irregularidades en el sistema.