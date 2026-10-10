Santiago Caputo cuestionó las pensiones por invalidez: “El 60% son truchas” El asesor presidencial cuestionó el régimen de prestaciones por discapacidad y acusó a sectores de la política de otorgar certificados de manera irregular. El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para combatir el fraude: ”Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra“.

El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó el sistema de pensiones por invalidez y aseguró que “aproximadamente el 60% son truchas”. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que apuntó contra dirigentes políticos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de certificados de discapacidad.

“Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, sostuvo Caputo, quien también criticó la postura del Congreso frente a los intentos del Gobierno de revisar y dar de baja las prestaciones que considera irregulares.

En ese sentido, el funcionario afirmó que el Poder Legislativo no solo busca obstaculizar esas medidas, sino que también pretende “duplicar las pensiones existentes”.

“Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra”, expresó el asesor presidencial. Además, sostuvo que la cantidad de prestaciones presuntamente fraudulentas afecta los recursos disponibles para quienes tienen una discapacidad y necesitan asistencia.

“Lógicamente, como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”, manifestó.

Por último, calificó al sistema como “una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”.

El Gobierno impulsa una ley contra el fraude en las pensiones por invalidez

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Las declaraciones de Caputo se conocieron luego de que el Gobierno remitiera al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

La iniciativa busca establecer mecanismos normativos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de avanzar en una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

El proyecto se inscribe en la política oficial de revisión de estas prestaciones, un tema que genera controversias entre el Ejecutivo y sectores de la oposición por el alcance de los controles y el impacto que pueden tener sobre las personas con discapacidad.

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La denuncia contra Romina Uhrig

Las declaraciones del asesor presidencial también se produjeron después de que trascendiera una denuncia vinculada con Romina Uhrig, exdiputada nacional y exparticipante del programa Gran Hermano.

Según las informaciones difundidas, Uhrig cuenta con un certificado de discapacidad emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, se desempeñaba como intendente de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. El documento tendría vencimiento en 2028.

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La información sobre el certificado se sumó a la discusión pública en torno al otorgamiento de prestaciones por invalidez y a los controles sobre el sistema. No obstante, la existencia de un certificado de discapacidad, por sí sola, no demuestra que haya habido fraude o una irregularidad en su emisión.