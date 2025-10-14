Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo desmembrado sería “en un 99%” del remisero desaparecido El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, manifestó su convicción de que los restos encontrados en Concordia pertenecerían a Martín Sebastián Palacios. El chofer trasladó a Pablo Rodríguez Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra, y de secuestrar a su hijo de 5 años. Era buscado desde el último 7 de octubre.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, indicó este martes que cree “en un 99 por ciento” que el cuerpo desmembrado encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacios.

“En un 99 por ciento creemos que es Martín y en un rato se va a realizar la autopsia”, expresó Roncaglia, en declaraciones que replica Noticias Argentinas.

Palacios fue el remisero que trasladó a Pablo Rodríguez Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra, y de secuestrar a su hijo de 5 años. Su billetera fue encontrada el último lunes en la habitación de un hotel de Gualeguaychú.

El último registro del chofer data del 7 de octubre, tres días después de la llegada de Rodríguez Laurta a la Argentina y cuatro días antes del doble crimen.

Además Roncaglia, señaló durante una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de Policía, Claudio González: “Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”. El cuerpo fue encontrado durante un rastrillaje.