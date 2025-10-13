Doble femicidio en Córdoba: el inquietante audio que envió Luna Giardina semanas antes de ser asesinada La joven les había pedido ayuda a sus vecinos por el acoso que sufría de parte de Pablo Laurta. “Cualquier cosa que se vea, por favor, avisame”, dijo.

Mientras la Justicia avanza en la investigación por el doble femicidio en Córdoba, se conoció un audio desgarrador que Luna Giardina le había enviado a una vecina a principios de septiembre, apenas un mes antes de ser asesinada.

“Otra vez estoy con problemas con el progenitor de mi hijo”, decía angustiada Luna, la mujer de 24 años que fue asesinada a balazos este sábado en su casa, junto a su madre Mariel Zamudio.

El claro pedido de ayuda de la víctima, advertía sobre el hostigamiento que sufría por parte de su expareja, Pablo Laurta, el uruguayo que fue detenido por los homicidios y el secuestro de su hijo de cinco años.

“Cualquier cosa que se vea, por favor avísame o a la Policía”

“Hola, gracias por el mensaje, disculpá la molestia, yo consulto más que nada porque estoy otra vez con problemas con el progenitor de mi hijo, no se le puede decir padre, así que tengo que estar atenta”, expresó Luna en el audio, al que accedió y difundió El Doce.

Y agregó: “Ya consulté igualmente al lado para ver si es de ellos, todavía no me respondieron, por las dudas yo pregunto, gracias. Cualquier cosa que se vea, por favor avisame o a la Policía. Gracias y perdón”.

El mensaje refleja de manera cruda el miedo y el acoso constante que sufría Luna, quien ya había denunciado a Laurta en varias oportunidades.

Cómo fue el operativo para capturar a Laurta

Tras una intensa búsqueda después de que saliera a la luz el doble crimen de las mujeres, la policía siguió los pasos de Laurta hasta la provincia de Entre Ríos.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a los medios, lo encontraron cuando estaba a punto de sentarse a desayunar en un hotel de Gualeguaychú y no opuso resistencia.

Al momento de la detención, el hijo de cinco años de Luna, que estaba con el presunto doble femicida, corrió asustado al advertir la presencia policial y rápidamente fue puesto a resguardo.

Tras ser capturado, Laurta se descompensó y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia policial. En las próximas horas será trasladado a la cárcel de Bouwer mientras la causa avanza bajo la investigación del fiscal Gerardo Reyes.

Las pistas que llevaron a la detención del doble femicida

Remisero desaparecido: La familia de Martín Palacios, un remisero de Concordia, había denunciado su desaparición tras haber sido contratado por Laurta.

Auto quemado: El Toyota Corolla del remisero apareció incendiado en Córdoba, cerca de la escena del doble femicidio. Este hallazgo fue el nexo crucial.

Rastreo telefónico: La geolocalización del teléfono celular de Laurta lo ubicó nuevamente en Gualeguaychú, permitiendo a la policía montar el operativo cerrojo en el Hotel Berlín.