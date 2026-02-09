El Congreso de la Nación retoma su actividad plena este martes con la constitución de las comisiones que tendrán a su cargo el tratamiento de dos de los pilares legislativos de la gestión de Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil.

Tras haber quedado pendiente el año pasado, el debate por la reforma laboral tiene fecha de inicio en el recinto del Senado para este 11 de febrero. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) trabaja contrarreloj en la búsqueda de consensos con los bloques “dialoguistas” —PRO, UCR y Coalición Cívica—, apoyándose en las gestiones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con los gobernadores en los últimos meses.

Los puntos claves de la Reforma Laboral

La iniciativa propone una revisión integral del sistema actual. Entre sus ejes más polémicos y transformadores se destacan:

El proyecto enfrenta un fuerte rechazo sindical. Los gremios advierten que la ley “impulsa la pérdida de derechos adquiridos” y no genera empleo genuino. En respuesta, ya anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de hoy.

Baja de la edad de imputabilidad a 13 años

El otro gran frente de batalla legislativa es la modificación de la Ley 22.278. El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para terminar con la “puerta giratoria”.

El nuevo régimen propone:

