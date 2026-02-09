El Congreso enciende motores para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad El oficialismo pone primera en las sesiones extraordinarias. Mientras negocia voto a voto con los bloques dialoguistas, los sindicatos convocan a movilizaciones frente al Palacio Legislativo en rechazo a los cambios en la ley de trabajo.

El Congreso de la Nación retoma su actividad plena este martes con la constitución de las comisiones que tendrán a su cargo el tratamiento de dos de los pilares legislativos de la gestión de Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil.

Tras haber quedado pendiente el año pasado, el debate por la reforma laboral tiene fecha de inicio en el recinto del Senado para este 11 de febrero. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) trabaja contrarreloj en la búsqueda de consensos con los bloques “dialoguistas” —PRO, UCR y Coalición Cívica—, apoyándose en las gestiones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con los gobernadores en los últimos meses.

Los puntos claves de la Reforma Laboral

La iniciativa propone una revisión integral del sistema actual. Entre sus ejes más polémicos y transformadores se destacan:

Fondo de Cese Laboral: Un sistema optativo mediante convenios colectivos para reemplazar las indemnizaciones tradicionales. MIRA TAMBIÉN Doble apuesta en Diputados: el Gobierno busca votar el acuerdo UE-Mercosur junto con la baja de la edad de imputabilidad

Banco de Horas: Un mecanismo de flexibilidad que permite compensar el exceso de jornada en días posteriores, evitando el pago de horas extras.

Colaborador Independiente: Una figura que permite contratar hasta cierto número de trabajadores bajo un régimen de autonomía, sin relación de dependencia.

Reducción de cargas patronales: Con el objetivo de fomentar la contratación formal. MIRA TAMBIÉN Domingo pesado en Tucumán: humedad extrema del 97% y alerta por tormentas aisladas para la tarde

El proyecto enfrenta un fuerte rechazo sindical. Los gremios advierten que la ley “impulsa la pérdida de derechos adquiridos” y no genera empleo genuino. En respuesta, ya anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de hoy.

Baja de la edad de imputabilidad a 13 años

El otro gran frente de batalla legislativa es la modificación de la Ley 22.278. El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para terminar con la “puerta giratoria”.

El nuevo régimen propone:

Penas: Un máximo de 20 años de condena .

Delitos graves (14 años o más): Podrán recibir penas similares a las de los adultos (máximo de 15 años o más), aunque no serán alojados en cárceles comunes.

Delitos menores: Para penas menores a 3 años (o hasta 10 sin violencia grave), se priorizarán medidas socioeducativas, libertad asistida y tareas comunitarias en lugar de la prisión efectiva. MIRA TAMBIÉN La industria sumó su sexto mes consecutivo con caída interanual de la actividad y la construcción tuvo una modesta recuperación

NA